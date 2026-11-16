VIDEO: Par graudiem un draudiem. Helmanis Kulbergu vēl nenoraksta

Savukārt valdības veidošanā šamējais aizsēdējies gluži kā ķemertiņā. Aplūkojam arī autentiskus attēlus. Helmanis tomēr aicina Kulbergu vēl nenorakstīt un dot laiku - vismaz divas reizes.
Turpinājumā aplūkojam pus kilogramu smagu un slepkavniecisku lādiņa šķembu, kas bleķa jumtam un cilvēkam iziet cauri kā sviestam. No tā arī atvasinām pārdomas par iedzīvotāju gribu, vai drīzāk negribu aizstāvēt savu valsti. Ko tas par mums pasaka? Ka Stambulas kiskiskauns tautu satrauc vairāk nekā graudi un draudi?
Mūsu saruna notiek Lāčplēša dienas priekšvakarā un te Upeniekam ir kas sakāms. Mēs latvieši esam vienoti galvenajā, ja centrā patriotiska lietu izpratne, tad domstarpībām pazūd iemesli. Un tas, ka pilsoniskā sabiedrība atmet malā sēdēšanu, ir labi. Vēl – uz kapiem patriotu nedēļā jāaiziet. Pie saviem varoņiem.