Arī turpmāk Virtuves sarunās dažādos sastāvos apspriedīsim to, kas mums šķiet svarīgs, jo mums žurnālistiem ir ko teikt par jebko – tāda ir profesijas īpatnība. Turklāt Eiropas Savienība mums ir piešķīrusi studijas aprīkojumu cerībā, ka dinamiski digitalizēsimies. Paldies viņai par to.
VIDEO: Virtuves sarunas. Bez steigas par aktuālo
Jaunā raidierakstā apspriežam, kāpēc uz Eirovīziju tiek sūtīta deputāte Petraviča. Kolēģa Raginska aizmuldēšanos Olimpisko spēļu atklāšanā. Krīzi modes industrijā un Epstīna / Epšteina skandālu. Karu un lērumu ceļa norāžu uz Moskvu, ko ceļu kantoris kavējas aizvākt. Pie reizes atvainojamies mūziķim Čubaram par saputrošanu ar mūziķi Ieviņu un otrādi.