Piektdiena, 20. februāris, 2026 19:01

Jaunā raidierakstā apspriežam, kāpēc uz Eirovīziju tiek sūtīta deputāte Petraviča. Kolēģa Raginska aizmuldēšanos Olimpisko spēļu atklāšanā. Krīzi modes industrijā un Epstīna / Epšteina skandālu. Karu un lērumu ceļa norāžu uz Moskvu, ko ceļu kantoris kavējas aizvākt. Pie reizes atvainojamies mūziķim Čubaram par saputrošanu ar mūziķi Ieviņu un otrādi.

Arī turpmāk Virtuves sarunās dažādos sastāvos apspriedīsim to, kas mums šķiet svarīgs, jo mums žurnālistiem ir ko teikt par jebko – tāda ir profesijas īpatnība. Turklāt Eiropas Savienība mums ir piešķīrusi studijas aprīkojumu cerībā, ka dinamiski digitalizēsimies. Paldies viņai par to.

