Ceturtdiena, 5. marts, 2026 13:53

VIDEO: Virtuves sarunas. Bez steigas par aktuālo 3. epizode

Virtuves sarunas
VIDEO: Virtuves sarunas. Bez steigas par aktuālo 3. epizode
Foto: Virtuves sarunas
Jaunajā raidierakstā apspriežam puspliku krievieti Darju uz veļašmašīnas un skaidrojam Vidzemes augstskolai, cik cilvēkam ir dzimumu. Bijām vizītē pie valsts prezidenta saņemt prezidentālas pamācības saistībā ar vēlēšanām un noskaidrojām kādēļ viņš nekādi nevar pārtraukt tirgošanos ar krieviju. Klausāmies Helmaņa spārnoto teicienu par svarīgāko pielaidi un bikšu nepielaišanu. Runājam arī par jauno karu un to, kādu ļaunumu sevī nes radikālā islāma pasaule.
Šai ierakstā sarunājamies mēs - Megija Kokoreviča un Imants Vīksne.

Arī turpmāk Virtuves sarunās dažādos sastāvos apspriedīsim to, kas mums šķiet svarīgs, jo mums žurnālistiem ir ko teikt par jebko – tāda ir profesijas īpatnība.

