Piektdiena, 20.03.2026 20:41
Irbe, Made
Piektdiena, 20. marts, 2026 16:32

VIDEO: Virtuves sarunas. Bez steigas par aktuālo 5. epizode

VIDEO: Virtuves sarunas. Bez steigas par aktuālo 5. epizode
Foto: Virtuves Sarunas
Virtuves sarunu jaunajā raidierakstā ejam laukā no virtuves un viesojamies Latvijas slavenākajā muzejā, kas kā dadzis acīs gan Kremļa Zaharovai, gan LTV Kultūršokam. Brīvības ceļa ekspozīcijā mūs laipni uzņem Ogres vēstures un mākslas muzeja direktors, mākslinieks Jānis Ziņģītis.

Leģionāru piemiņas dienā sarunājamies par sarkanbaltsarkano karavīru vairodziņu, kas absurdā kārtā arī mūsdienu Latvijā ir aizliegts. Par latviešu kolaborantiem padomju mākslā. Par krievu kropļiem Paralimpiskajās spēlēs, un skotu viskiju, kas cauri Latvijai plūst uz krieviju, normalizējot karu. Latviešiem ir jābeidz baidīties, saka Jānis Ziņģītis, un tā ir Ogres muzeja misija – atgādināt, kā mēs latvieši savu valsti ieguvām, un brīdināt, kas var notikt, ja to nesargāsim. Lolosim Latviju!

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?