Leģionāru piemiņas dienā sarunājamies par sarkanbaltsarkano karavīru vairodziņu, kas absurdā kārtā arī mūsdienu Latvijā ir aizliegts. Par latviešu kolaborantiem padomju mākslā. Par krievu kropļiem Paralimpiskajās spēlēs, un skotu viskiju, kas cauri Latvijai plūst uz krieviju, normalizējot karu. Latviešiem ir jābeidz baidīties, saka Jānis Ziņģītis, un tā ir Ogres muzeja misija – atgādināt, kā mēs latvieši savu valsti ieguvām, un brīdināt, kas var notikt, ja to nesargāsim. Lolosim Latviju!
Piektdiena, 20. marts, 2026 16:32
VIDEO: Virtuves sarunas. Bez steigas par aktuālo 5. epizode
Virtuves sarunu jaunajā raidierakstā ejam laukā no virtuves un viesojamies Latvijas slavenākajā muzejā, kas kā dadzis acīs gan Kremļa Zaharovai, gan LTV Kultūršokam. Brīvības ceļa ekspozīcijā mūs laipni uzņem Ogres vēstures un mākslas muzeja direktors, mākslinieks Jānis Ziņģītis.