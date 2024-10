Viedokļu vētra sociālajos tīklos: ar ko vīrietis, kas nespēj uzturēt sievieti, atšķiras no bērna?

@ArtursL: Piemēram, man ir fundamentāli vienalga, kurš kuru uztur, un attiecības jau nav par to. Bet nu – diskusijas pēc pagriezīšu šito otrādāk: ar ko sieviete, kas jāuztur, atšķiras no bērna?

@lindahaka: Pretjautājums: vai kopdzīvē ar sievieti tu dari tikpat vai vairāk mājas lietu (nu, tur uzkopšana un gatavošana) nekā sieviete? Diez vai atbilde būs jā, tātad te nu arī atbilde uz tavu jautājumu, ar ko sieviete atšķiras no bērna.

@fjodoorz: Ar to, ka vīrieša gadījumā, atšķirībā no bērna, sievietei ir izvēles iespējas paturēt viņu vai ne.

@lindahaka: Bet tas tak nav sabiedrībā prestiži – būt vienam, ne?

@Tiidena: Vīrietis var spēt uzturēt pats sevi (pat ja neuztur sievieti), savukārt bērns nespēj uzturēt pats sevi. Manuprāt, pieaugušiem cilvēkiem katram pašam būtu sevi jāuztur – neatkarīgi no dzimuma.

@lindahaka: Ok, pārsvarā, cik dzirdu, vīrieši bieži vien ir vienkārši plus viena mute, kas jābaro, un plus viens sivēns, aiz kā jāvāc.

@OlgaPaozole: Ar ko sieviete, kas jāuztur, atšķiras no bērna? Es piekrītu, ka ir forši, ja vīrietis var parūpēties par abiem, bet jautājums ir uzdots kaut kā savādi.

@lindahaka: Sievietei jau «rūpnīcas iestatījumos» tomēr ir arī parūpēties par mājas atmosfēru un pavardu.

@KristineKomente: Bez sarkasma – ko tu darītu, ja būtu abpusēja mīlestība ar čali, kas pelna tikpat vai pat mazāk par tevi? Tomēr meklētu bagātāku? Par to bērnu likās tāds nejauks uzbrauciens, bet saprotu, ka te laikam kaut kāds konteksts trūkst.

@Ieva_Andersone: Kā būtu, ja katrs uztur sevi pats? Bērnus uztur vecāki, pieaugušos ne. Darbu dalīšana ģimenē ir cita lieta: ja vienojas, ka viens taisa biznesu, otrs kopj mājsaimniecību – forši. Bet tad katram jābūt saviem īpašumiem u.c. pasīviem ienākumiem, lai nav atkarīgi.

@goldiijs: Pag, kas šeit ir domāts ar «uzturēt»? Ja 100% nodrošināt ar absolūti visu, dot «zeķubikšu naudu», vest ceļojumos, pirkt mašīnas un dzīvokļus kā dāvanas, tad es nezinu, cik daudz vispār tādu vīriešu ir Latvijā.

@lindahaka: Dzīvokļu pirkšanas līmenī varbūt ne īsti zinu, jo tādi jau pārsvarā ceļ mājas, bet tādus, kas var nodrošināt sievām visu, arī mašīnu un kopīgus ceļojumus, zinu pietiekami un arī 30–35 vecuma lokā.

@krispumpurs: Mūsdienās tā vairs nenotiek. Kādreiz, mūsu vecāku laikos, tā bija, tagad daudzas dāmas (sievietes) vēlas pašas pelnīt un nebūt atkarīgas no vīra/drauga (vīrieša). Bieži dzirdēts, ka pat restorānos maksā rēķinu uz pusēm, jo nevēlas būt parādā vīrietim. Citi laiki tagad.

@karpoflekss: Realitāte ir tāda, ka 80% vīriešu audzina tikai mātes. Tāpēc izaug par man child. Un pat tiem, kam ir tēvs, ļoti reti ir labs paraugs. Tāpēc sievietēm bieži vien nākas pāraudzināt savu vīrieti un dabūt to bērnu laukā.

@cappytude: Nu, ģimenes uzturēšana no vieniem ienākumiem ir reta parādība pat valstīs ar augstāku dzīves līmeni nekā Latvijā, so good luck. Tavā ideālajā scenārijā vīrietis tikai pelna un mājsaimniecībā vispār nepiedalās?

@MDresmanis: Beigās jau paši izvēlamies, ar ko būt kopā. Man nevajag, lai sieviete man gatavo vai tīra māju. Ar to tieku galā pats. Tas nenozīmē, ka nav patīkami, kad otrs rūpējas, bet no attiecībām (manuprāt) jāmeklē kas tāds, ko pats sev iedot nevari.

@LatvietisParas1: Ja sieviete ir jāuztur (līdzīgi kā auto, veļasmašīna, kafijas automāts utt.), vai pastāv iespēja kādas sistēmas kļūmes, ķibeles vai kādas citas likstas gadījumā viņu atgriezt ražotājam/pārdevējam?

@signegulbe: Lasu diskusiju un drausmīgi priecājos, ka dzīve mani ir atvedusi pie sakarīga vīrieša, ar kuru man nav problēmu ne kārtības jautājumos, ne mājas darbos, ne arī par naudu (viņš mani neuztur). Un pilnībā nav iespējams viņu tāpat salīdzināt ar bērnu. Bet katram sava pieredze.