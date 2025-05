"Viena kļūda, un tu esi kļūdījies..." Sabiedrībā raisās asas diskusijas par "Tautumeitu" sniegto interviju krievu valodā

Sociālajos tīklos publicētajā video fragmentā dzirdams, kā uz žurnālista jautājumu par to, kā skatītāji un fani uztvēra grupu Bāzelē, "Tautumeitu" līdere Asnate Rancāne krievu valodā atbildēja, norādot, ka lielākais pārsteigums viņām bijusi klausītāju atsaucība. Izrādījies, ka viņas jau sagaidījuši fani, kuri pazīst visas dziesmas un dzied tās līdzi latviešu valodā. Rancāne arī piebilda, ka pat tehniskais personāls ar lielu interesi vērojis viņu uzstāšanos, kas radījis īpašu sajūtu. Viņa uzskata, ka arī turpmākie koncerti noteikti būs interesanti visiem klātesošajiem.

Uz to asi reaģējis Nacionālās elektrionisko plašsaziņu līdzekļu padomes (NEPLP) priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, tērzēšanas platformā “X” rakstot: “Fakts, ka par visas sabiedrības līdzekļiem Eirovīzijas laikā tiek veidotas reportāžas un intervijas ar Latvijas pārstāvēm krievu valodā, manuprāt, ir nepieņemams un absurds Aicinu SEPLP priekšsēdētāju Jāni Siksni skaidrot sabiedrībai gan to, kā sabiedriskajam pasūtījumam atbilst šādā rīcība un kādi likumā noteiktie mērķi tiek sasniegti, gan to, vai šādi netiek šķelta sabiedrība Mēs visi esam pelnījuši godīgas atbildes.”

Apkopojam arī citus viedokļus un komentārus, kuri publicēti vietnē "X".