"Vienkārši trūkst vārdu!" Ogrēniete nikna uz suņu īpašniekiem, kuri aiz mīluļiem nesavāc "pirmos pavasara vēstnešus"

Foto: Pexels.com
Sociālā tīkla “Facebook” grupā, kas apvieno Ogres iedzīvotājus, pēdējās dienās izvērsusies aktīva diskusija par suņu saimnieku atbildību pilsētvidē. Ieraksta autore dalījusies ar fotogrāfijām, kas uzņemtas pastaigā, un norādījusi uz problēmu – nesavāktiem suņu izkārnījumiem.

“Vienkārši trūkst vārdu… Suņu saimnieki Ogrē, kas ar jums notiek? Vai tiešām suņa iegādei naudas pietika, bet plastmasas maisiņam, lai savāktu aiz sava suņa, nepietika?” viņa vaicā.

Ieraksta autore stāsta, ka, dodoties mājās no ciemošanās, vien nelielā ietves posmā nācies sastapties ar diezgan nelāgu skatu. “Tikai noejot mazu ceļa gabaliņu pa ietvi, sajutos kā izstādē,” viņa piebilst.

Ierakstam pievienotās fotogrāfijas izraisījušas plašu diskusiju komentāru sadaļā. Daudzi iedzīvotāji piekrīt, ka šī problēma pilsētā pastāv jau ilgāku laiku, īpaši pavasarī, kad kūst sniegs un kļūst redzams tas, kas ziemas laikā bijis paslēpts.

“Šie vienmēr bijuši pavasara pirmie vēstneši,” ironiski komentē kāda iedzīvotāja.

Citi komentētāji uzsver, ka līdzīga situācija novērojama arī citviet Latvijā. “Tā nav tikai Ogre – arī Rīgā ir tā pati problēma,” raksta kāds diskusijas dalībnieks.

Tikmēr daļa komentētāju norāda, ka risinājums ir vienkāršs – suņu saimniekiem vienkārši jāuzņemas atbildība. “Vai tiešām ir tik grūti paņemt līdzi maisiņu un savākt aiz sava suņa?” jautā kāda suņa īpašniece, piebilstot, ka pati to vienmēr dara.

Savukārt citi diskusijā pievērš uzmanību arī infrastruktūras jautājumam – ka pilsētā nav pietiekami daudz speciālu urnu suņu ekskrementu izmešanai.

mceu_74847923211772631974049.png

