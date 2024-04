Vija Beinerte: Beigu rēķins būs nevis starp tevi un pasauli, bet starp tevi un sirdsapziņu Rīgas Apriņķa Avīze

Daudziem ir neskaidrības par patlaban notiekošo parakstu vākšanu, taču vairums mediju par to runā skopi, izvairīgi un pat galīgas aplamības. Man jautā: Vai taisnība, ka patlaban “notiek parakstīšanās par to, lai mēs turpinām izlikties, ka homoseksuālu pāru nav”, kā to portālā “Delfi” skaidro Aidis Tomsons?