Ko tas nozīmē? Stambulas konvencija ir pirmais starptautiskais līgums, kurā ir ietverta “gender” definīcija sociālās teorijas izpratnē, kas ir viens no LGBT ideoloģijas stūrakmeņiem. Piemēram, konvencijas 12. panta 3. daļā tiek runāts par “neaizsargātām personām” un “viegli ievainojamām personām”, bet konvencijas Skaidrojošais ziņojums atklāj, ka ar šīm personām ir domātas grūtnieces un sievietes, kam ir mazi bērni, kā arī geji, lezbietes, biseksuālas personas un transpersonas.
Tātad sievietes, kas nav grūtnieces un kam nav mazu bērnu, konvencijas autoru ieskatā nav “neaizsargātas” vai “viegli ievainojamas”, kamēr geji, lezbietes, biseksuālas personas un transpersonas tādas ir. Un ja šāda “viegli ievainojama persona” jūtas aizskarta, tā var taisnā ceļā doties uz tiesu, kā tas jau labu laiku notiek Apvienotajā Karalistē, kur cilvēki tiek vajāti un sodīti par LGBT kopienai netīkama viedokļa paušanu.
Kad Dž. K. Roulinga sev raksturīgā stilā tviterī uzrakstīja ironisku komentāru zem publikācijas ar virsrakstu "Radīt līdztiesīgāku pēc COVID-19 pasauli cilvēkiem, kam ir menstruācijas", mēģinot atcerēties, vai agrāk nav bijis konkrēta vārda, kādā šos cilvēkus sauca, viņa nekavējoties tika apsūdzēta transfobijā. Ka viņa “burtiski nogalinot transpersonas ar savu naidu”. Ka viņa esot kuce, maita un vagīna, kuras grāmatas ir jāsadedzina, bet pati – jānogalina.
Taču Roulinga finansē klīniskus pētījumus par izkaisīto sklerozi – slimību, kas vīriešiem un sievietēm izpaužas atšķirīgi, tāpēc viņai ir svarīgi, lai juridiski netiktu noārdīts bioloģiskā dzimuma apzīmējums “sex”, aizstājot to ar sociālas izvēles terminu “gender”. Vairāk par esmu rakstījusi slejā “Kad prasība pēc iecietības kļūst par neiecietības paraugstundu”.
Otra lieta. Šī konvencija ir pirmais starptautiskais līgums, kas paredz iejaukšanos suverēnas valsts izglītības procesā, klaji ignorējot vecāku tiesības bērnu izglītībā, kas garantētas gan Satversmes 112. pantā, gan starptautiskos cilvēktiesību dokumentos.
Konvencijas 14. pantā atslēgas vārdi ir: “visu izglītības līmeņu mācību programmās iekļaujama informācija par”, kam angļu tekstā seko “gender roles”, “gender-based violence”.
Par to, cik postīga ir šāda “iekļaušana visu izglītības līmeņu mācību programmās”, liecina gan maziem bērniem domātā filmiņa par Dūpiju, ko esmu analizējusi publikācijā “Gada necilvēks un vēl daži zvēri”, gan Valsts Skolu izglītības centa ierēdņu sagatavotais mācību materiāls trešās un ceturtās klases skolēniem par trim un vairāk dzimumiem/dzimtēm un apgāda “Pētergailis” pirmsskolas vecuma bērniem domātā grāmatiņa, kur māmiņa stāsta bērniņam, ka ir meitenes ar peņiem un zēni ar vulvām, ka ir ontes un tankuļi.
Runa ir par mazu bērnu noziedzīgu mulsināšanu ar LGBT ideoloģiju. Tāpēc es esmu pret šo konvenciju. Un acīmredzot tāpēc par šo konvenciju tik dedzīgi cīnās kreisie aktīvisti. Starp tiem arī daži tiesneši. Jo tiesneši tagad iedalās Temīdas kalpos un aktīvistos. Temīdas kalpiem likuma priekšā visi ir vienādi – neatkarīgi no dzimuma, rases vai seksuālās orientācijas. Bet aktīvisti pieprasa īpašu likumu sievietēm, gejiem un lezbietēm.
Vardarbībai nav ne dzimuma, ne tautības, ne rases. Taču konvencija a priori pasludina baltu heteroseksuālu vīrieti par varmāku, kas patiesībā ir diskriminācija pēc bioloģiskā dzimuma. Pasludināt balto vīrieti par ļaunuma sakni ir labākajā gadījumā tuvredzība. Kāpēc šos aktīvistus es saucu par “kreisajiem”? Vai tad visi liberāļi ir kreisie? Nebūt ne. Ja cilvēks ir par indivīda brīvību un brīvā tirgus ekonomiku, tad viņš ir klasiskais liberālis, un ar kreisajiem viņam nav nekāda sakara. Ja viņš ir par aborta un viendzimuma kopdzīves pieļaujamību, tad viņš ir sociāli liberāls. Bet ja viņš ne tikai pats izturas pret šādām parādībām iecietīgi, bet vēlas, lai valsts aktīvi uzspiestu to atzīšanu visiem sabiedrības locekļiem ar likumiem, draudiem un sodiem, tad viņš ir liberālis mūsdienu nozīmē – tātad būtībā kreisais. Ar brīvību šai ideoloģijai vairs nav nekāda sakara. Tas būtībā ir marksisms, tikai jaunā iepakojumā.
Amerikā kreisos liberāļus tagad pārstāv demokrātu partija, kas, īstenojot sava galvenais donora Džordža Sorosa idejas, ir pārvērtusies par cenzūras, atvērtu robežu, nesodītas noziedzības, uzpūsta birokrātiskā aparāta un dženderisma ideoloģijas partiju. Latvijā kreisos liberāļus pārstāv “Jaunā Vienotība” un “Progresīvie”.
Un vēl īsa piebilde par “eiropiskām vērtībām”, ko pēc dažu politiķu domām šī konvencija aizstāvot. Dānija un Zviedrija Stambulas konvencijai pievienojās 2014. gadā. Uz 100 000 iedzīvotāju 2014. gadā Dānija bija 15 izvarošanas gadījumu, Zviedrijā – 60; 2023. gadā uz 100 000 iedzīvotāju Dānijā bija 115 izvarošanas gadījumu, bet Zviedrijā – 192. Tātad deviņos konvencijas darbības gados Zviedrijā izvarošanu skaits ir palielinājies vairāk nekā 3 reizes, bet Dānijā – gandrīz 8 reizes. Daudzas izvarošanas ir notikušas grupā, gaišā dienas laikā un uz ielas. Starp upuriem ir arī mazgadīgie – gan meitenes, gan zēni. Jautājums: vai konvencija ir spējusi pasargāt sievietes un bērnus no vardarbības?Dati liecina, ka izvarošanu skaits pēdējo 23 gadu laikā ir dramatiski pieaudzis arī Rietumeiropā: Anglijā un Velsā tas ir palielinājies 7 reizes, Vācijā 4 reizes, Francijā 5 reizes. Visas šīs valstis ir pievienojušās Stambulas konvencijai.
Tai pašā laikā Polijā izvarošanu skaits, kas jau tā bija viens no zemākajiem Eiropā, ir samazinājies uz pusi. Jautājums: vai to ir panākusi Stambulas konvencija, vai tomēr tas, ka Polijā ir spēcīgas kristīgās tradīcijas un ka Polijā tiek stingri sargāta valsts robeža?
Kopš Amerikā jau atkal ir tikai divi dzimumi un bruņotajos spēkos vairs nav virsnieku, kas sirgst ar “gender dysphoria”, Latvijas drošību vairāk par visu apdraud mediji, kas nenoguruši nomelno mūsu galveno stratēģisko partneri, kreisie aktīvisti, kas cīnās par LGBT ideoloģijas ieviešanu “visu izglītības līmeņu mācību programmās”, un “progresīvie spēki” Saeimā un valdībā, kam jau desmito gadu prioritāte numur viens ir nevis austrumu robežas slēgšana, nevis rūpes par nācijas demogrāfisko situāciju, veselību un ekonomiku, bet viendzimuma pāru civiltiesiskais regulējums un šī blēdīgi slavenā konvencija.