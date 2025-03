Vija Beinerte: Kas radikāli šķir Putinu un Trampu, bet vieno putinistus un sorosītus?

Pirmais mīts: Tramps ir izstājies no Rietumu demokrātijas un pieslējies Austrumu despotijai

Šis mīts ietver sevī loģisku pretrunu. Putina valstī zeļ korupcija un kleptokrātija. Kurpretim Tramps korupcijai un kleptokrātijai ir pielicis cirvi pie saknes.

Putina valstī ir tikai viens atļautais viedoklis, citādi domājošos apcietina, bet opozīcijas līderus nogalina. Savukārt Tramps prezidentūras pirmajā dienā parakstīja rīkojumu pārtraukt iepriekšējās valdības ieviesto cenzūru, lai valdība vairs nedrīkstētu viedokļus kvalificēt kā sagrozītu informāciju (desinformation or misinformation), kas ir cenzoru iecienītākie vārdi, liedzot brīvu domu apmaiņu. Un tas bija Tramps, nevis viņa oponenti, pret ko ir notikuši vismaz divi atentāta mēģinājumi.

Otrs mīts: Tramps ir Kremļa aģents, pret ko Krievijā ir savākts kompromitējošs materiāls

Arī te ir loģiska pretruna. Ja Tramps patiešām būtu Kremļa aģents, kā to apgalvo kreisie viņpus un šaipus okeānam, kāpēc “kompromitējošais materiāls” netika likts lietā jau Trampa pirmās prezidentūras laikā? Kāpēc Putins šo kārti neizspēlēja tad, kad Tramps parakstīja Krimas deklarāciju, iznīcināja Vāgnera grupu Sīrijā, brīdināja Vāciju nekļūt atkarīgai no Krievijas “Nord Stream 2” darījuma, mudināja NATO dalībvalstis pildīt militāro investīciju solījumus, kas tika doti pēc 2014. gada iebrukuma Ukrainā, atcēla Obamas noteikto veto letālo ieroču piegādei, iedeva Ukrainai džavelīnus un noteica sankcijas pret Krieviju?

Trešais mīts: Tramps ir atklāti nostājies Putina pusē Ukrainas kara jautājumā

Atšķirā no Putina Tramps ir nevis kara un iznīcības, bet miera cilvēks, kas grib celt un atjaunot, nevis sagraut. Viņa pirmās prezidentūras laikā pasaule netika ievilkta nevienā jaunā karā. Tolaik Krievijas, Irānas, Palestīnas, Ķīnas un Ziemeļkorejas diktatori sēdēja klusi katrs savā stūrī, kurpretim Baidena laikā viņi apvienojās.

Baidena vājuma iedrošināts, Putins sāka pilna apmēra karu Ukrainā, Sji – agresiju pret Taivānu, bet “Hamās” – 7. oktobra slaktiņu Izraēlā.

Tādu pasauli ASV 47. prezidents ir saņēmis mantojuma no 46. prezidenta. Protams, vieglāk ir karu nesākt, nekā karu apturēt. Bet, lai to apturētu, abas konfliktā iesaistītās puses ir jānosēdina pie pārrunu galda. To, brīžiem absolūti neveikli un nemākulīgi, mēģina panākt Tramps.

Svarīga piebilde. Es esmu pret kleptokrātiju, pret cenzūru, pret Eiropas islamizāciju, pret “zaļo fašismu” un pret LGBT propagandas iekļaušanu skolu mācību programmās, ko demokrāti, kopš viņu galvenais donors ir Soross, ir uztiepuši Amerikai un arī Latvijai. Tāpēc es augstu vērtēju Trampa cīņu ar kleptokrātiju un “voukismu”, taču vienlaikus ne vien iebilstu, bet arī ar faktiem atspēkoju tās muļķības, ko Trampam ir gadījies sagvelzt ārpolitikas jomā.

Nav ne mazāko šaubu par to, ka karu Ukrainā sāka Putins, skaidri deklarējot, ka tas ir karš pret “kolektīvajiem Rietumiem”. Krievija grib iekarot un pakļaut. Ukraina cīnās par savu neatkarību.

Zelenskis ir leģitīmi ievēlēts prezidents, un viņa reitings nav četri procenti, kā to atļāvās izmest Tramps. Cita lieta – Zelenska reitings starp tiem, kas salst ierakumos, un tiem, kas sildās varas gaiteņos, ir radikāli atšķirīgs, taču caurmērā tas svārstās ap piecdesmit procentiem.

Un, protams, Putinam nevar uzticēties un ar Putinu nevar vienoties, jo sociopāts saprot tikai spēka valodu, kādu Tramps veiksmīgi īstenoja pirmās prezidentūras laikā, sakaujot Vāgnera grupu, nogalinot Kāsemu Soleimani, nogalinot Abū Bakru al Bagdādi, iznīcinot “Islāma valsti” un sākot letālo ieroču piegādi Ukrainai.

Taču dažiem, kā izrādās, šāds skatījums ir par sarežģītu, jo viņu apziņā ir tikai divas iespējas – dēmons vai svētais. Tieši tāpēc esmu uzrakstījusi un atkārtošu vēlreiz: protams, man arī gribētos, lai Amerikas prezidentam piemistu Zālamana gudrība un virseņģeļa Mihaēla spēks. Un lai viņš reizēm izmantotu iespēju paklusēt. Taču amerikāņi ir ievēlējuši to, ko ir ievēlējuši. Tā darbojas demokrātija.

Ceturtais mīts: Eiropa ir Ukrainas sabiedrotā, kas izglābs Ukrainu

Kara trešajā gadā Eiropa no Krievijas ir iepirkusi naftu un gāzi par 23 miljardiem dolāru, kamēr Ukrainai tā ir sniegusi palīdzību par 19 miljardiem dolāru.

Nevis Tramps, bet Eiropa ir izauklējusi un izaudzinājusi Putinu, kļūstot atkarīga no Krievijas gāzes. Nevis Tramps, bet Eiropas līderi gadiem ir sēdējuši Putina kabatas uzņēmumu valdēs, saņemot par to miljonus.

Eiropa finansē Putina agresiju Ukrainā, taču vienlaikus grib, lai Ukrainas patrioti aizsargātu Eiropu no Putina.

Eiropai patlaban trūkst ne vien ieroču, bet arī cilvēku, kas būtu gatavi šos ieročus lietot. Un tieši par to viceprezidents Venss runāja drošības konferencē Minhenē. Taču pats galvenais – Eiropai trūkst morāla brieduma. Eiropai vairs nav to vērtību, kuras aizsargājot cilvēki būtu gatavi mirt.

Viss, ko Eiropa spēj, ir paust dziļu nožēlu un apliecināt apņēmību izstrādāt kārtējo plānu, uz kura pamata varētu izstrādāt plānu. Tāpēc sociālisma un korupcijas saēstā Eiropa grib, lai par tās drošību maksātu ukraiņi ar savām asinīm un amerikāņi ar savu nodokļu maksātāju naudu.

Piektais mīts: Latvijas sabiedriskie mediji nodrošina viedokļu daudzveidību un savā darbā ievēro objektivitāti, pienācīgu precizitāti un neitralitāti

Sākšu ar nelielu atkāpi. Četrus gadus Ukrainas mediji ir aizgūtnēm zākājuši, apņirguši un pat apmelojuši ASV 45. prezidentu un 47. prezidenta kandidātu. Cik tālredzīgi tas bija, spriediet paši.

Demokrātu angažētie propagandisti panāca to, kas atbilst viņu sponsoru interesēm. Bet vai tas atbilst Ukrainas tautas interesēm? Īpaši tiem, kas patlaban atrodas ierakumos?

Vai medijiem kopā ar politiķiem nebija jādara viss, lai nodibinātu personiskus kontaktus ne tikai ar demokrātiem, bet arī ar republikāņiem, īpaši ar Trampu? Tā, lai informāciju par notikumiem Ukrainā Trmaps iegūtu no pirmajām rokām.

Tagad ir apturēta ieroču piegāde, tomēr par spīti konfliktam starp Zelenski un Trampu nav mainīti aizsardzības sistēmu “Patriot” kodi un nav atslēgts “Starlink”. Taču situācija Kurskas katlā ir skaudra. Lai gan viss varēja būt pavisam citādāk. Diemžēl līdz nesenam laikam tas bija Zelenskis, nevis Putins, kas gribēja pārliecināt Trampu, ka sarunas starp karojošām pusēm nav iespējamas.

Un te nu atkal man rodas jautājums: vai Latvijas sabiedriskie mediji ir snieguši “pienācīgi precīzu” un “neitrālu” informāciju par šo situāciju? Diemžēl ne.

Tāpēc saviem lasītājiem es piedāvāju nevis emocijas vai “progresīvo spēku” metodisko norādījumu pārstāstu, bet uz faktiem balstītu analīzi, mudinot secinājumus izdarīt pašiem. Taču izrādās, ka daudziem ir grūti to uztvert, jo Latvijas mediju telpa jau gadiem atrodas neomarksistu ideoloģijas ietekmē.

Par to liecina gan vēstījums, gan izvēlētie ziņu avoti. Atsaukties uz CNN, MNSBC, “Politico”, “New York Times” vai “Washington Post”, kas visi ir demokrātu kontrolēti un kam Amerikā ir dramatiski kritušies reitingi, tagad ir tas pats, kas atsaukties uz avīzi “Pravda” vai “Pervij Kanal”.

Un pat tas, ka Latvijā ir noticis valsts apvērsums un varu ir uzurpējuši kreisie, netiek ne tikai analizēts, bet pat pieminēts.

Secinājums: paralēles starp putinismu un trampismu nav velkamas. Bet starp putinistiem un sorosītiem gan. Jo kā putinisti, tā arī sorosīti pārstāv dekonstrukciju, iznīcību un nāvi. Un vēl cenzūru un citādi domājošo vajāšanu un “dzēšanu”. Atšķirīgs ir iepakojums, bet ne būtība.

P.S. Tiem, kas vēlas ieraudzīt kopsakarus un saprast ne vien to, kas notika Baltā nama Ovālajā kabinetā, bet arī to, kas patlaban notiek Ukrainā, iesaku noskatīties raidierakstu, kur uz aktuāliem jautājumiem atbild ukraiņu izcelsmes amerikāņu uzņēmējs un analītiķis, platformas “Protect Ukraine Now” dibinātājs Sergejs Ļubarskis. Raidierakstu var noskatīties “YouTube”, viņa kontā @SergeyLubarsky.

Savukārt tiem, kas vēlas nesagrozītu informāciju angļu valodā, iesaku sekot ziņu kanāliem “Daily Signal”, “News Max”, “Fox News”, “Epoch Times”, “Axios”, “Forbes Breaking News” un “New York Post”.