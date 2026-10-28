Vija Beinerte: Komunismu var iebalsot, bet izbalsot to nav iespējams. No tā var tikai izrauties

Strādnieku partijas dibinātājs Lula da Silva, kas pats sevi dēvē par "demokrātisko sociālistu", ir ieguvis ceturto pilnvaru termiņu pēc tam, kad viņa personiskais advokāts Krištianu Zanins, kuru Lula 2023. gadā iecēla par Augstākās tiesas tiesnesi, lēma, ka daļa vēlēšanas iecirkņu var palikt atvērti vēl divas stundas pēc oficiālā slēgšanas laika.
Lulas pretinieks Flāviu Bolsonaru ir bijušā prezidenta Žaira Bolsonaru dēls. Bijušais prezidents patlaban izcieš 27 gadu cietumsodu, jo bija apstrīdējis 2022. gada vēlēšanu rezultātus un viņam tika inkriminēta valsts apvērsuma plānošana.
Flāviu Bolsonaru uzvarēja vēlēšanu pirmajā kārtā, un otrajā kārtā divas stundas pirms balsošanas iecirkņu slēgšanas pārliecinoši atradās vadībā.
Pulksten 16:20, tas ir 40 minūtes pirms iecirkņu slēgšanas, Lula vērsās Augstākajā tiesā ar lūgumu pagarināt balsošanas laiku par divām stundām. Pulksten 17 šāds rīkojums tika dots, taču tas neattiecās uz visiem iecirkņiem. Pēc divām stundām Lula pēkšņi bija izvirzījies vadībā!
Un tagad nedaudz aritmētikas. Pirmajā kārtā Bolsonaru uzvarēja Lulu ar 2,2 miljonu balstu pārsvaru. Pārējie kandidāti šajā kārtā kopā saņēma 9,33 miljonus balsu.
Otrajā kārtā, kad vēlēšanu biļetenos bija tikai Lulas un Bolsonaru vārdi, Bolsonaru ieguva par 3,7 miljoniem balsu vairāk, nekā bija ieguvis pirmajā kārtā. Tātad tās bija balsis, ko viņam atdeva tie, kas pirmajā kārtā bija balsojuši par kādu no otrajā kārtā neiegājušajiem kandidātiem. Taču Lula saņēma ne tikai atlikušos 5,63 miljonus balsu, bet nez kādi ieguva vēl papildu 4,57 miljonus balsu.
Lai ticētu tam, ka Lula ir uzvarējis, ir jātic, ka 4,57 miljoni cilvēku nepiedalījās pirmajā vēlēšanu kārtā, un ka tajos apgabalos, kur balsošana tika pagarināta par divām stundām, gandrīz 100% vēlētāju balsoja par Lulu.
Brazīlijā tiesu varas iejaukšanās politikā nav nekas jauns. Augstākā tiesa ir cenzējusi gan sociālo mediju platformas, piemēram, "X", gan arī Lulas valdības un tiesu sistēmas kritiķus. Kā raksta domnīcas "Cato Institute" pētnieks Deivids Inserra, Brazīlijas tiesu vara darbojas "vienlaikus kā upuris, prokurors, tiesnesis, zvērinātais un bende", turklāt konsekventi par labu kreisajiem spēkiem.
Flāviu Bolsonaru jau ir apstrīdējis vēlēšanu leģitimitāti, un pat "The New York Times", šis kreiso propagandas rupors, ir izbrīnīts par tiesneša Krištianu Zanina lēmumu.
Maz ticams, ka vēlēšanas tiks anulētas. Lula kontrolē tiesas un plašsaziņas līdzekļus, un tagad plāno vērsties arī pret sociālajiem tīkliem, lai neviens nevarētu apdraudēt marksistu uzvaras gājienu ar varai neērtiem jautājumiem.
Un vēl kāda zīmīga detaļa. Saskaņā ar "Gazeta do Povo" un "Monte Castelo" institūta datiem, Džordža Sorosa "Atvērtās sabiedrības fonds" laikā no 2016. līdz 2023. gadam Brazīlijas kreiso organizācijās ir ieguldījis aptuveni 605 miljonus reālu. Tikai 2023. gadā vien fonds 95 nevalstiskajām organizācijām ir piešķīris vairāk nekā 31 miljonu ASV dolāru jeb 150 miljonus reālu. Līdzekļu saņēmēju prioritātes ir narkotiku dekriminalizācija, vieglāka piekļuve abortiem, ieslodzīto skaita samazināšana, kā arī reklāmdevēju boikots konservatīvajiem medijiem, ko īsteno grupa "Sleeping Giants Brasil".
Vai tā būtu filantropija? Vai tomēr finansējums konkrētam mērķim, ko Soross ir skaidri noformulējis jau 2000. gadu sākumā, kad viņš kļuva par ASV demokrātu galveno donoru un paziņoja, ka republikāņi ir "tirgus ekonomikas fundamentālistu un reliģisko fundamentālistu nešķīstās savienības bērni" un ka nepieļaut republikāņu nākšanu pie varas ir viņa "dzīves galvenais fokuss" un "dzīvības un nāves jautājums".
Nav brīnums, ka Alekss Soross bija viens no pirmajiem, kas publiski pauda prieku par Lulas uzvaru. Savukārt Brazīlijas Augstākā tiesa uzreiz pēc vēlēšanām lēma noteikt Flāviu Bolsonaram ceļošanas aizliegumu un pasu konfiskāciju, bet Strādnieku partijas deputāti ir lūguši iesaldēt Flavio Bolsonaras aktīvus.
Vairāki avoti ziņo, ka Flāviu Bolsonara ir nelegāli pametis Brazīliju, caur Argentīnu dodoties uz ASV.
Kāpēc tas ir svarīgi Latvijai? Pēc augļiem būs pazīt koku. Bet sabiedrotos – pēc tā, kurš par ko priecājas un ar ko apsveic.
P.S. Tiem, kam laiks un interese, te izpēte "Kas būtu jāzina par Džordžu Sorosu, un kāpēc tas ir tik svarīgi?" Rakstīts pirms trim gadiem, bet aktualitāti nav zaudējis.