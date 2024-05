Vija Beinerte: Kristus vēsts nāves kulta laikmetā

Kad Ļeņins, Marksa ideju iedvesmots, Krievijā īstenoja 1917. gada bandītisko apvērsumu, viņš cerēja, ka drīzā laikā sarkanā diktatūra pārņems visu pasauli. Un tiešām 1918. gadā tika nodibinātas Ungārijas, Bavārijas, Īrijas, Irānas (Persijas) un vēl citas padomju sociālistiskās republikas – kopumā sešpadsmit. Taču to laiks bija īss – viens vai divi gadi.

Bezdarbnieks Markss, kas visu mūžu bija diedelējis naudu un dzīvojis uz lielrūpnieka Engelsa maka, izrādījās nekam nederīgs ekonomists (komunistisko valstu vēsture tam par liecību). Taču viņš bija veikls manipulators un ideologs.

Tiesa, ideja par sabiedrības sašķelšanu, savedot ienaidā proletariātu un buržuāziju, nostrādāja tikai ekonomiski atpalikušajā Krievijā un Ķīnā. Attīstīta kapitālisma valstīs Marksa idejas lielākoties aizrāva vien dažus intelektuāļus, no turīgām ģimenēm nākušus studentus un lumpeņus. Cerības uz proletariātu kā pasaules revolūcijas virzītāju izgāzās, jo kapitālisms strādniekiem bija pavēris iespējas, ko tie negribēja zaudēt.

Tāpēc Marksa sekotājiem nācās pārorientēties un upura lomai izraudzīt citus pretendentus – seksuālās minoritātes, sievietes, radikālas reliģiskās sektas un tos, kuru ādas krāsa nav balta.

Īsi sakot, Markss varas uzurpēšanai plānoja izmantot ekonomiskās sviras, viņa sekotāji – sociālās un kultūras sviras, taču manipulāciju mehānisms – sašķelt sabiedrību, sadalot cilvēkus “upuros” un “varmākās”, – ir tas pats. Ekonomiskais marksisms, radikālais feminisms, kvīru teorija, kritiskā rasu teorija, postkoloniālisma teorija, voukisms – visi šie “progresīvie” strāvojumi – ir uz Marksa ideju celma sazēluši potzari.

Kāpēc mums tas ir jāzina? Tāpēc, ka Pasaules Ekonomikas forums un Apvienoto nāciju organizācija jau labu laiku sludina “laimīgu nākotni” bez privātīpašuma un bez robežām un pauž apņemšanos līdz 2030. gadam likvidēt nabadzību un badu, nodibinot “taisnīgu, vienlīdzīgu, tolerantu un sociāli iekļāvīgu pasauli, kur tiek apmierinātas visneaizsargātāko cilvēku vajadzības”.

Globālistu organizācijas, kas nespēj (vai nevēlas) apturēt karu Ukrainā un Izraēlā, sola, ka 2030. gadā mēs visi dzīvosim “vienlīdzības paradīzē”.

Un te jau atkal veidojas interesants musturs. Krievija joprojām ir ANO Drošības padomes locekle, turklāt ar veto tiesībām. Teroristu grupējuma “Hamās” kaujiniekus apmāca un finansē galvenokārt Krievija, Ķīna un Irānā. ANO ģenerālsekretārs Guterrešs divdesmit gadus ir vadījis Portugāles sociālistu partiju. Davosas foruma dibinātājs Švābs par saviem skolniekiem sauc ne tikai Makronu un Trudo, bet arī Merkeli un Putinu, bet par savu draugu un valsts vadītāja etalonu – komunistiskās Ķīnas prezidentu Sji.

Sieviešu, bērnu un migrantu liktenis globālistiem rūp tikpat, cik Ļeņinam un Mao strādnieku un zemnieku liktenis. Taču ideju par vienlīdzību un kolektīvu labklājību ir viegli pārdot, jo tā izklausās pievilcīgi. Vismaz tiem, kas nav mācījušies vēsturi un nezina, cik miljonus upuru šī utopija jau ir prasījusi. Tieši tāpēc komunisma vēstures asiņainās lappuses ir izņemtas ne vien no Krievijas un Ķīnas, bet arī no daudzu Rietumvalstu izglītības programmām. Jo vēsture apliecina, ka “vienlīdzība” ir iespējama tikai totalitārā valstī, kur visi ir vienlīdz nabagi, izņemot dažus, kas ir vienlīdzīgāki un sēž politbirojā vai satiekas Davosā.

Un kā tad var novienādot viedo un ģeķi, krietno un bezgodi, strādīgu cilvēku un slaistu? Dievs gan liek savai saulei uzlēkt pār labiem un ļauniem un lietum līt pār taisniem un netaisniem, šādā ziņā visi cilvēki ir vienlīdzīgi, tomēr spējas Viņš mums ir devis atšķirīgas un atšķirīgā mērā. Un tas ir darīts aiz vieda iemesla. Ja visiem viss būtu dots gluži vienādi, tad nevienam attieksmē pret citiem nekā netrūktu un brālim brāļa vairs nevajadzētu. Tāda ir realitāte. Taču kreisie ideologi allaž ir ignorējuši realitāti.

Tomēr tā vēl nav visa realitāte. Mācītājs Nikolajs Plāte jau tālajos 50. gados brīdināja par to, ka lielākais drauds Baznīcai ir nevis ateisms, bet liberālā teoloģija. Tagad mēs redzam, cik pravietisks šis brīdinājums ir bijis.

Metodistu mācītājs Emanuēls Klīvers, atklājot ASV 117. Kongresa pirmo sesiju 2021. gada janvārī, noturēja lūgsnu, nobeigumā pasakot ne tikai a-men, bet arī a-women, lai politkorekti ievērotu “dženderu” līdztiesību. Tas, ka vārds amen nav saistīts ar dzimumu un tulkojumā nozīmē ‘patiesi’, viņam, kā izrādās, vairs nerūp.

Savukārt Romas pāvests Francisks šā gada janvārī paziņoja, ka kristiešiem un marksistiem esot kopīga misija: veidot labāku, brālīgāku nākotni sašķeltajā un polarizētajā pasaulē. Un šie kopīgie vienlīdzības un brālības ideāli atspoguļojot Dieva sapni par cilvēci (“a mirror of God’s dream”).

Doma par to, ka kristiešiem varētu būt kopīga misija ar tiem, kas par savu mērķi ir nosprauduši kristietības iznīcināšanu, jau pati par sevi ir visai ekstravaganta. Ja Kristus saka: “Mana valstība nav no šās pasaules,” kāda tad kristiešiem var būt kopīga misija ar tiem, kas vispār netic nekādai citai pasaulei kā vien šai – materiālajai un iznīcīgajai?

Un ja Kristus valstība nav no šās pasaules, kāda tad ir kristiešu misija šai pasaulē? Es nesaku, ka tādas misijas nav. Runa ir par ko citu. Ja mēs, kristieši, kopā ar marksistiem gribam veidot pasaules nākotni labāku, tad mums ar viņiem iepriekš jāvienojas, kas tad ir labs. Bet atkarā no tā, vai mēs ticam vai neticam mūžīgajai dzīvībai, atbildes uz šo jautājumu var būt pat diametrāli pretējas. Kristus saka: “Ko tas cilvēkam līdz, ja tas samanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli?” Bet marksists saka: “Kā tad var pazaudēt to, kā nemaz nav?” Kur te ir iespējams kāds kopsaucējs, kur te var būt runa par kādu kopīgu misiju?