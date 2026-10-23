Vija Beinerte: Organizēts haoss jeb Kas finansē un koordinē nemierus Francijā? 

Protesti sākās 18. septembrī, kad ielās izgāja skolēni un skolotāji, paužot neapmierinātību ar pedagogu trūkumu un pārāk lielām klasēm (Francijā vienā klasē mācās caurmērā 25 audzēkņi). Drīz vien tie pārauga nopietnās nekārtībās un sadursmēs. Tika izdemolētas un nodedzinātas 24 skolas, ievainoti 85 pedagogi, 215 skolēni un vairāk nekā 700 policisti. Valdība paziņoja, ka nespēj garantēt skolēnu un pedagogu drošību, tāpēc gandrīz 500 skolas tika slēgtas.
Oktobrī skolēniem un studentiem pievienojās strādājošie, paužot neapmierinātību ar augošo dzīves dārdzību un valdības plānotajiem taupības pasākumiem. Pēc Francijas Iekšlietu ministrijas aplēsēm 17. oktobrī 110 pulcēšanās vietās ielās izgāja kopuma 550 000 cilvēku.
Lai gan BBC, CNN un LSM ziņo, ka protesti esot bijuši "pārsvarā miermīlīgi", un prezidents Makrons pat vaino mākslīgo intelektu posta ainu ģenerēšanā, policija norāda, ka vardarbīgi noskaņotu personu skaits bijis daudz lielāks nekā parasti. Melnā tērptu vandaļu grupas uzlauza veikalu slēģus un šķaidīja skatlogus, kamēr citi metās laupīt un demolēt. "Veselas ielas tika sistemātiski izpostītas," atzina galvaspilsētas mērs Emanuels Greguārs. Parīzē vien policija aizturēja 855 cilvēkus, kas ir neparasti liels skaits.
Aktīvistu un marodieru grupas plosījās arī citviet Francijā, ielaužoties municipalitātēs, izlaupot veikalus, aizdedzinot automašīnas un ēkas. Bojāti vai pilnībā nopostīti ir arī vairāki kultūras mantojuma objekti. Limožas rātsnams, kas tika atklāts 1883. gadā un pārdzīvoja divus pasaules karus, ir nodedzināts gandrīz līdz pamatiem. Prefekts Moriss Barats to nosauca par "kultūras mantojuma katastrofu".
Francijas valdībai nācās atzīt savu nespēju apvaldīt grautiņus, iekšlietu ministrs Lorēns Nuņezs bija gatavs atkāpties, taču prezidents Makrons to nepieļāva.
Vairāk nekā 2400 nemiernieku ir aizturēti, gandrīz 1000 policistu un operatīvo dienestu darbinieku ir guvuši ievainojumus, tiek ziņots par vismaz diviem nāves gadījumiem. Vandalisma rezultātā ir cietuši vairāk nekā 3000 uzņēmumu, pilsoņiem nodarītais zaudējums ir lēšams simtos miljonu eiro.
Tātad, protestējot pret nepietiekamu finansējumu izglītībai, tiek nodedzinātas skolas, protestējot pret dārdzību, tiek iznīcināti mazie uzņēmumi, protestējot pret valdības plānoto taupības režīmu, tiek ievainoti policisti un ugunsdzēsēji.
Un vēl kāda zīmīga detaļa: izdemolēti ir tikai tie veikali, kas pieder francūžiem vai citiem eiropiešiem, kamēr tie, kuru īpašnieki ir ieceļotāji no Tuvajiem Austrumiem un Ziemeļāfrikas, ir palikuši neskarti. Arī neviena mošeja nav cietusi. Un izdemolētajos pārtikas veikalos iztukšoti ir visi plaukti, izņemot tos, kuros cūkgaļa. Nez, kā varētu izskaidrot šo dīvainību?
Un vēl daži svarīgi fakti. Pēdējos trīs gados Francijā tik tiešām ir samazinājies finansējums izglītībai un tik tiešām ir pieaugusi dzīves dārdzība. Uzrunājot tautu, Makrons cenu kāpumā vainoja Trampu, Netenjahu un karu Irānā, taču ne ar pušplēstu vārdu nepieminēja to, ka kopš 1974. gada Francijas valdība nav spējusi pieņemt sabalansētu budžetu, valsts parāds ir sasniedzis 119% no IKP un tāpēc tiek plānots taupības režīms. Bez tam Francijā ir viens no pasaulē dāsnākajiem labklājības modeļiem: pabalstiem, pensijām un sociālajām garantijām tiek atvēlēti gandrīz 32% no IKP, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā, bet kopumā publiskie tēriņi Francijā sasniedz aptuveni 57% no IKP. Likumā noteiktā darba nedēļa ir 35 stundas, bet apmaksāts ikgadējais atvaļinājums – piecas nedēļas.
Arī to, ka atvērto robežu dēļ Franciju ir pārplūdinājuši imigranti no trešās pasaules valstīm (pēc oficiālām ziņām vien musulmaņu īpatsvars ir sasniedzis 10% no kopējā iedzīvotāju skaita), Makrons nepieminēja.
Taču tas vēl nav viss. Saskaņā ar tiešsaistes ierakstiem domēns "youthstrike.org" tika reģistrēts jau 2. augustā, bet domēns "17octobregiletjaune.net" – 15. septembrī. Tos abus protestu rīkotāji izmanto saziņai un loģistikas koordinācijai. Plāni tiek saskaņoti arī lietotnē "Telegram", kur grupu vadītāji dalās ar vizuālajiem materiāliem unsaukļiem.
Ka protesti nebija spontāni, liecina arī tas, ka vairākās sadursmju vietās bija novietotas jau iepriekš sagatavotas un atvestas paletes ar stikla pudelēm, ar ko vandaļi dragāja mašīnas un šķaidīja skatlogus.
Ziņu aģentūras "Fox News digital" redaktore Azra Nomani, kas kopš 2001. gada 11. septembra ir specializējusies terora aktu un nemieru izpētē, sekojot naudas un informācijas plūsmai, ir atklājusi, ka rīkotāju izveidotais tīkls aptver 101 organizāciju 9 valstīs. No tām tikai 33 ir studentu un jauniešu grupas, bet 68 apvieno pieredzējušus revolucionārus – komunistus, marksistus, trockistus, sociālistus, vides aktīvistus un Palestīnas aizstāvjus – no Francijas kompartijas līdz "Action AntiFa16" un "Urgence Palestine".
Nemiernieku tīklu Azra Nomani ir nosaukusi par "Chaos Incorporated" un raksturo kā "industriju, kas aptver saziņu, loģistiku, propagandu un finansējumu". Tā galvenais donors šoreiz ir nevis Džordžs Soross, bet Nevils Rojs Singhems, amerikāņu izcelsmes miljardieris, kas dzīvo Šanhajā, ir pārliecināts komunists un prezidenta Sji proponētās "jaunās pasaules kārtības" atbalstītājs.
Savukārt Singhema sieva Džodija Evansa rūpējas par nemieru publicitāti un propagandu, kas tiek izplatīta caur Singhema dibināto platformu "BreakThrough News". Evansa ir arī Singhema finansētā radikāli kreisā grupējuma "CodePink" dibinātāja. Nesen viņa nāca klajā ar paziņojumu, ka novembrī tiek plānota plaša protestu kampaņa Vašingtonā.
Šonedēļ "BreakThrough News" rīkoja diskusijas ar virsrakstu "Eiropas jaunatnes sacelšanās", mudinot pievienoties "kustībai par sociālistiskām pārmaiņām". Citā kampaņas paziņojumā teikts: "Mūsu cīņa par sociālismu balstās uz marksisma postulātiem." Un uzsvērts, ka "strādniekiem un jauniešiem ir aktīvi jācīnās un jāorganizējas" un ka "strādnieku ekspluatācija, klimata sabrukums un karš nav sistēmas kļūmes, bet gan kapitālisma būtība".
Paziņojumā presei norādīts, ka "cīņa pret bruņošanos, taupības pasākumiem un imperiālismu" reizē ir arī cīņa pret ekonomisko sistēmu, kas to uztur (proti: cīņa kapitālismu), tāpēc tiek pausts aicinājums uz "radikālu sistēmas maiņu". Kopš Francijā ir ieviesta komandantstunda un citi drošības pasākumi, nemiernieku saziņas vietnēs ir parādījies sauklis: "Makronam ir jāaiziet un jādod vieta tautai!"
Saskaņā ar digitālo karti, kurā atzīmēti turpmākie pasākumi, ir paredzētas vēl 212 "mobilizācijas". Nākamie nemieri ir plānoti sestdien, 24. oktobrī, tie sauksies "Action II" un aptvers Franciju, Beļģiju, Apvienoto Karalisti, Spāniju, Vāciju, Albāniju.
Īsi sakot, haoss Eiropā ir plānots, koordinēts un apmaksāts. Tā mērķis – pārņemt varu un sagraut Rietumu civilizāciju. Nav brīnums, ka par protesta simboliem ir kļuvuši komunistu sirpis un āmurs uz sarkana fona un islāmistu sarkani zaļi melnais karogs.
Kad pēc 7. oktobra slaktiņa Makrons piezvanīja Netanjahu un teica, ka ir nekavējoties jāpārtrauc uguns un konflikts jārisina ar diplomātiskiem līdzekļiem, Netanjahu viņam atbildēja: "Nē, Emanuel, to nevar atrisināt diplomātisku pārrunu ceļā. Tie ir briesmoņi, kas saprot tikai spēka valodu. Viņus var tikai iznīcināt. "Hamās" ir kā "Islāma valsts", pat ļaunāks. Ja mēs neapturēsim "Hamās", tu viņus redzēsi Parīzes ielās."
Savukārt Tramps, jautāts par nemieriem Francijā, atbildēja īsi: "Tā nav izglītības, tā ir imigrācijas problēma. Ir jāslēdz robeža un jāpārņem kontrole." Un piebilda: "Mūsu pirmajā tikšanās reizē es teicu Makronam: slēdz robežu, citādi būs lielas nepatikšanas."
Tā nav civilizāciju vai kultūru sadursme, jo tas spēks, kas ir otrā pusē, tā nav ne civilizācija, ne kultūra un nekad par tādu nekļūs, tāpēc ka ir garīgi neauglīgs. Tā ir nāves kulta cīņa pret civilizāciju, kas ir veidojusies kā ceļš uz mūžīgo dzīvību un ir radījusi tradīcijas, vērtības un kultūru, ko nāves kults apskauž, ienīst un grib iznīcināt.
Esmu jau teikusi, atkārtošu vēlreiz: nācija, kas nespēj nosargāt vērtības, kas liktas tās pastāvēšanas pamatā, gluži tāpat kā valsts, kas nespēj nosargāt savas robežas, pazūd no pasaules kartes. Tagad runa ir ne vien par nāciju, bet par Rietumu civilizāciju.
P.S. Pēdējās dienās nemiernieku saukļiem ir pievienojies arī "Bismillah, c'est les ténèbres", kas ir salikums no arābu un franču vārdiem un, burtiski tulkots, nozīmē "Allaha vārdā, tā ir tumsa".
P.P.S. Nemieru rīkošanā iesaistīto organizāciju saraksts izlasāms ŠEIT.