Pretstāve notiek ne vien starp valstīm, bet arī to iekšienē. Ir skaidri jānošķir demokrātu Amerika no republikāņu Amerikas – Obamas, Baidena, Ņūsoma un Sorosa Amerika no Trampa, Vensa, Rubio un Maska Amerikas.
Demokrātu Amerika ir par atvērtām robežām, nelegālo imigrāciju, nekontrolētu noziedzību, LGBT ideoloģiju, iekļāvīgo dažādību, “zaļo kursu”, uzblīdušu birokrātisko aparātu un nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu un izzagšanu caur dažādām “palīdzības” shēmām.
Republikāņu Amerika ir par vārda brīvību, drošu robežu, noziedzības apkarošanu, nelegālo imigrantu deportāciju, LGBT ideoloģijas izskaušanu no izglītības programmām, meritokrātiju, enerģētisko neatkarību un brīvā tirgus ekonomiku.
“Lielā restarta” un “jaunās” pasaules kārtības apoloģēti vairāk nekā 30 gadus soli pa solim ir drupinājuši un grāvuši pasaules kārtību, politkorektuma aizsegā iznīcinot vārda brīvību, pārņemot medijus un augstskolas, atverot robežas, provocējot konfliktus un tad pārplūdinot Eiropu un Ziemeļameriku ar imigrantiem no konfliktu zonām. Tā nav imigrācija, tā ir infiltrācija, kas, sasniedzot kritisko masu, kļūst par invāziju.
Globālistu mērķis ir iznīcināt Rietumu civilizāciju. Viņiem tas gandrīz jau ir izdevies. Nebijis “rudā klauna”, kas – patīk viņš jums vai ne – ir totāli nojaucis globālistu plānus. Tāpēc tik negants naids.
Polija, Čehija, Itālija un Somija, Salvadora, Argentīna un Čīle, Izraēla un Japāna ir izvēlējušās republikāņu Ameriku. Arī Naidžels Farāžs, britu Reformu partijas līderis, un Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado ir skaidri pauduši savu izvēli, tāpat kā Irānas opozīcijas līderis Reza Pahlavi.
Eirobirokrāti un Kanāda (lai cik veikla un salda būtu Kārnija retorika Davosā ar Havela piesaukšanu) pārstāv “jauno” pasaules kārtību jeb dekonstrukciju.
Latvijai sava izvēle vēl ir jāveic, skaidri definējot, kas ir mūsu stratēģiskie partneri – Eiropas Savienība, kas iepērk gāzi no Krievijas un vēja turbīnu akumulatorus no Ķīnas, vai republikāņu Amerika un tās sabiedrotie.
Lai Dievs stāv mums klāt!
P.S. Tiem, kas jūsmo par Švāba drauga un domubiedra Marka Kārnija runu Davosā, iesaku pārlasīt viņa izteikumus pērn pirms vēlēšanām un tagad. Lai nebūtu ilūziju. 2025. gada 17. aprīlī Kārnijs teica: “Lielākais drauds Kanādas drošībai ir Ķīna.” 2026. gada 15. janvārī viņš teica: “Mūs iedvesmo Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins, un es ceru, ka mūsu partnerība palīdzēs mums nodibināt jauno pasaules kārtību.” Īsi sakot, Kārnijs ir nodevis Kanādu Ķīnas un Kataras apskāvienos. Pēc augļiem būs pazīt koku.
Bet tiem, kas vēlas runāt par Grenlandi, iesaku vispirms ieskatīties kartē. Runa ir nevis par teritoriju, bet par Arktiku un kosmosu.
Kad Donalds Tramps atgriezās pie savas senās idejas par Grenlandi, Eiropa smējās, jo nesaprata galveno – stratēģiju. Grenlande atrodas uz īsākā raķešu ceļa starp Krieviju un Ziemeļameriku. Tāpēc tur ir jābūt agrīnās brīdināšanas radariem, kas ir vitāli svarīgi kodolieroču uzbrukuma gadījumā.
Kūstot Arktikas ledum, ūdensceļš starp Eiropu, Āziju un Ameriku varētu saīsināties par 40%. Krievija paplašina un nostiprina savas Ziemeļu militārās bāzes un palielina tur izvietoto ledlaužu un patrulējošo zemūdeņu skaitu. Ķīna jau dēvē sevi par “Arktikai tuvu lielvalsti” un ir sākusi būvēt “Polāro Zīda ceļu”.
Izšķirošā cīņa risinās orbītā: polārie satelīti, raķešu izsekošanas ierīces un pirmā trieciena brīdinājums. Dānija nespēj aizsargāt Grenlandi, bet Eiropa militāra konflikta gadījumā ir atkarīga no ASV. “Zelta kupols” jeb pretgaisa aizsardzības vairogs, kas pasargās no kodolraķetēm ne vien ASV, bet arī Kanādu un Eiropu, ir vajadzīgs mums visiem. NATO ģenerālsekretārs Marks Rute to saprot. Braže un Sprūds, šķiet, ka ne.
