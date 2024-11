Foto: No personīgā arhīva

Vija Beinerte: Tā nebija izvēle starp demokrātiem un republikāņiem, tā bija izvēle starp diktatūru un brīvību Vija Beinerte

Pagājušas vien divas nedēļas kopš ASV prezidenta vēlēšanām, bet pasaule jau ir mainījusies. Ņujorka vairs neizsniegs nelegālajiem imigrantiem naudas kartes ikdienas tēriņiem; no Meksikas pierobežas ir pazudušas karavānas ar bēgļiem; kompānija “Boeing” likvidē globālo DEI (daudzveidības, vienlīdzības un iekļaušanas) nodaļu; Katara izraida “Hamās” un vairs nevēlas uzņemties starpnieka lomu Izraēlas un Palestīnas sarunās; Eiropa apsver iespēju pirkt enerģiju no ASV, nevis no Krievijas.