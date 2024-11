Vijolniece Eva Bindere: Vienīgā patiesā vērtība ir palīdzēt tiem, kam grūti

“Trio Palladio” rokraksts ir repertuāra klasiskās pamatvērtības līdzās laikmetīgiem darbiem izsmalcinātās interpretācijās. Jaunā koncertprogramma ir divu pasauļu pretnostatījums: no vienas puses, trīs Baltijas autoru darbi (trio pateicības zīme “Baltijas ceļa” 35. gadadienai), kuru mūzikas valoda vienlaikus ir gan laikmetīga, gan kā no senas aizvēstures nākusi, no otras puses, Šūberta Pirmais Klavieru trio kā pāri plūstošs dzīvesprieks, dzimis vien neilgi pirms autora nāves.

Baltijas valstu komponistu devums nebūt nav līdzīgs, zem viena virsraksta liekams: trio izvēlētie Šenderovas, Tīra un Vaska skaņdarbi katrs pārstāv citu asociatīvo telpu, ko varētu raupji aprakstīt ar vārdiem “tautiskums”, “noslēpums”, “apgarotība”. Taču vienlaikus šie darbi ir būvēti uz seniem pamatiem, kas kopīgi tiem visiem trim. Savukārt Šūberta klavieru trio ārējais smaidīgais dejiskums un liriskums slēpj iekšēju rūgtenu atzīšanos, kas uztverama tikai vērīgai sirdij.

Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?

Izdomāju aiziet no mājam sešpadsmit gadu vecumā. Pēc divām nedēļām gan atgriezos.

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem dzīvē?

Bērnu piedzimšana.

Kas jūs iedvesmo darbam?

Vēlme attīstīties.

Jūsu veselīgie ieradumi?

Ass prāts.

Jūsu kaitīgie ieradumi?

Veselīgo ieradumu trūkums.

Vērtīgākā atziņa, ko dzīves laikā esat guvusi?

Vienīgā patiesā vērtība ir palīdzēt tiem, kam grūti.

Grāmata vai filma, ko ieteiktu citiem?

Filma – “Once upon a time in America”; grāmata – Harper Lee “To Kill a Mockingbird”.

Kādu mūziku klausāties?

To, pie kuras tajā brīdi strādāju.

Jūsu spontānākais, nepraktiskākais pirkums?

Esmu pārāk praktiska, lai man tādi būtu.

Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?

Gribētu būt nākotnē.