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Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 08:21

Kaspars Ozoliņš: Sekss ir kā heroīns! "Virtuves sarunas" jaunajā epizodē neierasti atklāta saruna ar Kasparu un Leidu

Virtuves sarunas
Kaspars Ozoliņš: Sekss ir kā heroīns! "Virtuves sarunas" jaunajā epizodē neierasti atklāta saruna ar Kasparu un Leidu
Foto: Virtuves sarunas
Piektdiena, 17. jūlijs, 2026 08:21

Kaspars Ozoliņš: Sekss ir kā heroīns! "Virtuves sarunas" jaunajā epizodē neierasti atklāta saruna ar Kasparu un Leidu

Virtuves sarunas

“Sekss ir kā heroīns” – tā savu skaidrojumu par atturēšanos no seksa pirms laulībām sāk Kaspars Ozoliņš. Viņš kopā ar sievu Leidu savulaik aktīvi darbojās organizācijā “Īsta Mīlestība gaida”. Jā, jā, tik nemūsdienīgi! Gaidīt līdz kāzām. Un par to, kā arī par došanos uz nepilngadīgo cietumu, lai tur nonākušajiem stāstītu par Dievu runājām jaunākajā “Virtuves sarunu” epizodē. Neierasti atklāta saruna ar cilvēkiem, kuri var pārsteigt ar tiešumu un spēju lietas saukt īstajos vārdos.

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