«Visu savu apzināto mūžu esmu “uz diētas”.» Ineta Rudzīte atklāti par savu dzīvesveidu un vājībām.

«Bez mīlestības nedzīvojiet, bez mīlestības viss ir mazs» – tās ir Imanta Ziedoņa dzejas rindas. Bet mīlestība – kas tā ir? Īstenība vai sapnis? Laime vai bēdas? Elle vai debesis? Vai vispār kāds ir atbildējis uz šo jautājumu? Viens gan ir skaidrs – mīlestībai nav valodas, tā nešķiro tautības, tai nav vecuma.
Mīlestības dziesmas dažādās tautu valodās koncertā izdziedās šarmantā dziedātāja Ineta Rudzīte. Par pavadījumu rūpēsies virtuozo mūziķu kameransamblis: Kaspars Gulbis (akordions), Raivo Stašans (saksofons), Viktors Veļičko (bass), Normunds Everts (bungas).
Šoreiz skanēs gan portugāļu fado, gan franču šansoni, kā arī dziesmas latviešu, spāņu un angļu valodā. Dziesmas tiks papildinātas ar atbilstošām dzejas rindām un atziņām par mīlestību. Bez mīlestības nedzīvojiet, jo nav kas ņem un nav kas dod!
Koncertprogrammas sākumā tiks godināti «Zelta kāzas zelta rudenī» īpašie viesi – jūrmalnieki, kuri šogad ir nosvinējuši vai vēl svinēs savu zelta, dimanta vai briljanta kāzu gadadienu.
Kas ir ekstrēmākais, ko dzīvē esat darījusi?
Neesmu ekstrēmu lietu piekritēja, bet Vistrakākais piedzīvojums notika raidījumā «Četri uz koferiem», kur mēs devāmies uz Honkongu, Makao un Ķīnu. Manas dienas bija Šeņdžeņā, kur nekad iepriekš nebiju bijusi, un piedzīvoju īstu kultūršoku. Nekas nestrādāja – ne kartes, ne sakari, neviens nesaprata, ko saku, kaut gan runājām ar Google tulkotāju. Un man bija jāorganizē divas dienas, kad viss gāja greizi. Tas bija ļoti ekstrēmi, bet beigās viss izdevās vairāk vai mazāk labi.
Viens no aizkustinošākajiem brīžiem jūsu dzīvē?
Es noteikti nevaru nosaukt vienu konkrētu aizkustinošāko brīdi savā dzīvē – tādi ir vairāki. Vispirms jau tie, protams, ir manas meitas – viņu piedzimšana. Tie ir mirkļi, kas ir ļoti, ļoti aizkustinoši. Esmu aizgrābta arī pēc kāda brīnišķīga koncerta, kur esmu uzstājusies kopā ar fantastiskiem mūziķiem. Tie ir brīži dziesmās, ko es izbaudu katru sekundi, un tas rada dziļu aizkustinājumu.
Kas jūs iedvesmo darbam?
Kā katram māksliniekam, arī man iedvesma darbam nāk no skatītājiem. Ja nebūtu skatītāju, nebūtu arī manu uzstāšanos – nebūtu cilvēku, kas nāk uz koncertiem, un tad arī nebūtu, kur smelties iedvesmu. Tieši Skatītāji un cilvēki, kuri ir man apkārt, ir mana lielākā iedvesma.
Kas ir jūsu veselīgie ieradumi?
Es mēdzu jokot ar savām meitām, ka laikam visu savu apzināto mūžu esmu «uz diētas». Bet tā vairs nav tikai diēta – tas ir dzīvesveids. Lai varētu būt formā, visu laiku jāskatās, ko tu ēd un ko neēd. Nevar katru dienu ēst picas vai citus neveselīgus ēdienus. Protams, es ļoti daudz sportoju – trīs vai četras reizes nedēļā. Tie var būt deju treniņi, kino dejas, un tagad mana jaunā aizraušanās ir batuta fitness. Vēl man ir spēka treniņi, un, protams, arī pastaigas. Tas viss veido manus veselīgos ieradumus.
Kas ir jūsu kaitīgie ieradumi?
Manuprāt, kā jau katram cilvēkam, arī man ir savas vājības. Nezinu, vai to var saukt par ieradumu, bet tas, ka es esmu liela perfekcioniste, dažreiz rada ļoti lielu stresu. Es ļoti daudz stresoju par lietām, par kurām patiesībā nevajadzētu stresot. Tas ir mans neveselīgais ieradums – perfekcionisms, kas dažkārt izaug līdz nevajadzīgam saspringumam.
Kāda ir vērtīgākā dzīves laikā gūtā atziņa?
Es negribu izklausīties augstprātīga vai snobiska, bet pēdējā laikā esmu aizrāvusies ar dažādiem filozofiem. Viens no tiem ir Nīče, kurš ir teicis – viņa galvenā atziņa ir: «Kļūsti par to, kas tu esi.» Šo teicienu var interpretēt dažādi, bet man tas nozīmē, ka ar katru dienu jācenšas kļūt par labāko sevis versiju. Tā ir mana lielākā dzīves atziņa.
Grāmata, ko ieteiktu izlasīt citiem.
Esmu no lasītājām – es daudz lasu. Varētu ieteikt vairākas grāmatas, bet pēdējā laikā mani ļoti uzrunāja pazīstamā amerikāņu psihoterapeita un rakstnieka Ērvina Jaloma romāns «The Schopenhauer Cure», latviski «Šopenhauers kā zāles». Tas ir brīnišķīgs romāns. Manā ieskatā, tā ir grāmata, kas katram jaunam cilvēkam būtu jāizlasa.
Tajā ir atgādinājums, ka jādzīvo šodien, šajā brīdī, nevis kaut kad vēlāk – ne tad, kad esi pabeidzis skolu, ne tad, kad esi izmācījies universitātē, ne tad, kad esi dabūjis labu darbu. Dzīvo šobrīd, izbaudi katru mirkli, katru brīdi, dzīvo apzinātu dzīvi. Šopenhauera filozofija palīdz saprast, ka dzīve ir ļoti dažāda un ka tās piepildījums ir tieši šeit un tagad.
Kādu mūziku klausāties?
Mūziku man vajag. Tā var būt gan džezs, gan roks, gan franču šansons – klausos ļoti dažādu mūziku pēc noskaņas un dienas ritma.
Kāds ir jūsu spontānākais vai nepraktiskākais pirkums?
Es nemēdzu būt spontāna.
Vieta un laiks, kurā gribētu dzīvot?
Ja es teiktu, ka gribētu dzīvot kādā citā laikmetā, nevis šobrīd, tas būtu pretstatā visiem maniem principiem un atziņām, pie kurām es dzīves laikā esmu nonākusi. Es esmu laimīga šobrīd, šeit un tagad.