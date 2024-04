Vitamīni pavasarī. Lietot vai nelietot

Tad jūs gaida liela vilšanās.

Ar katru dienu pieaug to pacientu skaits, kuri, nonākot pie ārsta ar simptomu sarakstu, brīnās, ka to viņi ir izdarījuši sev paši. Jāsaprot arī, ka tā nav šo cilvēku vaina. Vaina ir neziņā par to, kas patiešām notiek ar viņu ķermeni konkrētu vitamīnu, uztura bagātinātāju utt. ietekmē. Un to nemaz tik viegli nav izprast. Šīs zinības nemāca skolās, atklāšu noslēpumu, arī augstskolās nē. Ārstus apmāca par ķermeņa uzbūvi un darbību, to slimībām un iespējām ārstēt šīs slimības; farmaceitus – par vielām kā tādām; dietologus – par pārtikas uzbūvi un uzturu. Kopsaucēju atrast nav viegli, jo jāmācās papildus, kā arī daudz jādomā un jāanalizē. Kā cilvēks var pats būt sev gan ārsts, gan farmaceits, gan uztura speciālists, ja to visu nav gadiem mācījies un praktizējis? Mūsdienās vieni no speciālistiem, kuri var ieteikt vitamīnus, ir ārsti–nutriciologi. Moderns virziens preventīvajā medicīnā ar bioķīmisko uzsvaru.

Tāpat arī jāatceras, ka mūsdienu komplekso vitamīnu sastāvi ir ražotāju salikti, un, ja tie nav reģistrēti zāļu reģistrā, Dievs vien zina, kas īsti tur iekšā ir, kā tas viss kopā strādā un kādus procesus jūsu organismā izveido. Vislabāk būtu veikt analīzes, lai saprastu, kādi vitamīni vai mikroelementi organismā trūkst vai tieši pretēji – liecinātu par pārdozēšanu.

Lielākā nelaime mūsdienās ir tāda, ka cilvēkiem ir tik milzīga izvēle, un liekas, ka, jo lielāks sastāvs, jo labāki vitamīni. Tā nebūt nav. Vielas, kas nonāk jūsu organismā, cauri visiem orgāniem tiek pārvietotas ar asinīm – vispirms kuņģa-zarnu trakts, tad aknās un arī nierēs, kuras ir pēdējais filtrs. Ar katru dienu Eiropā, arī Latvijā, pieaug to “veselīgā dzīvesveida piekritēju” skaits, kuriem parādās nealkoholiskā steatohepatozē (aptaukotas aknas). Agrāk steatohepatoze, kas vēlāk pārvēršas par fibrozi un cirozi, bija pārsvarā tikai alkoholiķiem. Tagad šīs kaites procents aug ar katru gadu tieši no pārlieku nepamatotu medikamentu, tostarp uztura bagātinātāju u.c. vitamīnu, lietošanas. Ir vērts par to aizdomāties.

Ko darīt? Vai tad vispār neko nelietot? Ja jums nav reālu sūdzību un jūs tiešām ēdat sabalansētu pārtiku, tad NĒ! NAV jādzer nekas! Ja vien analīzes neliecina par kādas vielas trūkumu. Tāpēc vismaz vienreiz gadā analīzes IR jānodod. Un, protams, jāseko līdzi savai labsajūtai. Ja tomēr kaut kas nav īsti tā, kā jums gribētos, meklējiet savu ārstu–nutriciologu, kas saprot gan analīzes, gan vielas, gan arī to, kā darbojas organisms.

Lieciet mieru ķermenim, dodiet tam atelpas brīdi un pārstājiet tam izmisīgi palīdzēt. Dodiet organismam iespēju strādāt pašam bez vitamīniem. Protams, ja vien konkrēto vielu jums pamatoti nav nozīmējis ārsts slimības ārstēšanai. Nepastāv nekādas vitamīnu “profilakses”! Jūs patiesībā nezināt, kas notiek organismā, kamēr nav nodotas analīzes vai neparādās kādi simptomi. Un, ja tie ir parādījušies, dodieties pie speciālista, lai atrastu, kas var būt par iemeslu – bet, lūdzu, ņemiet līdzi visus lietototos uztura bagātinātājus!

Ar visām rokām esmu "par" tiem preparātiem, kuru sastāvs ir adekvāts, formulas bioķīmiski saskaņotas, forma ir sagremojama un organismam bio-pieejamas vielas veidā izveidota. Jā, šādi arī ir, bet to nav daudz, un visā mārketinga jūrā bez speciālām zināšanām un iemaņām cilvēks var apjukt.

Vitamīniem bagātu dzīvi pavasarī vēlot, vienu kopējo rekomendāciju tomēr došu. Kad mani pacienti prasa: “Dakter, kādus vitamīnus man šobrīd pavasarī padzert?” Es vienmēr atbildu: “Šādus!” – rādot svaigu zaļumu buntes ar nātrēm, gārsām, pieneņu lapām utml. Katru dienu. Un būs jums veselība! Parūpējieties vispirms par sevi, lai jūs varētu rūpēties par citiem!

Informāciju sagatavoja Elena Priedeslaipa, Lifestyle medicīnas ārsts, metabolisma bioķīmiķis, nutriciologs