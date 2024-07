Voldemārs Lauciņš: Krustcelēs. Kāda atmiņu detaļa Voldemārs Lauciņš

1988.gada 23.augustā savu lielo pirmizrādi piedzīvoja viens no nesenās latviešu kultūras pamanāmākajiem notikumiem un viena no Trešā atmodas ievadītājām – Zigmara Liepiņa un Māras Zālītes rokopera “Lāčplēsis”. Par laikmeta zīmi to padarīja ne tikai Andreja Pumpura daudziem pazīstamā eposa sižeta līnijas un folkloristiskais izteiksmes stils vai daudzi novatoriski meklējumi mūzikā un scenogrāfijā, kas bija nozīmīgi jau paši par sevi, bet arī spēja savākt kopā ļoti plašu un dažādu izpildītāju ansambli. Apvienot tik daudzus un dažādus māksliniekus, domāju, viegli nebija. Šāda spēja vienoties kopējam mērķim bija ļoti nozīmīgs paraugs turpmākajos Atmodas notikumos.