-tas ir pazemojoši,
-es būšu parādā,
-sanāks, ka es būšu atkarīgs no dāvātāja ("devēja")".
Pamata grūtība slēpjas pārliecībā, ka Kaut Kas (vērtīgs) pārvietojas tikai un vienīgi vienā virzienā.No Labvēļa pie Lūdzēja.Un, tādēļ kļūt par Lūdzēju neviens nevēlas.Labāk palikt Varonim uz Pašapkalpošanās noteikumiem.
Bet, kļūda šajā visā ir sekojoša:
Kad mēs otram cilvēkam kaut ko lūdzam, it īpaši, ja cilvēks ir tuvais, bet šis "kaut kas" ir svarīga lieta, tad mēs gluži vienkārši atzīstam (jeb dodam otram cilvēkam sajūtu):
1)ka šis svarīgais šim cilvēka ir,
2)mums ir vajadzība pēc viņa, un viņš mums ir svarīgs,
3)mēs ticam, ka viņš nav skopulis un ar mums padalīsies.
Tas viss kopā vienmēr ir absolūti neaizstājams kokteilis, kurš otrā cilvēkā uztur viņa vērtības sajūtu.
Un, ja mēs apmaināmies ar nudien vērtīgām lietām, tad šī būs nevis pārprasta sajūta, bet gan reāla un pilntiesīga.
Par došanu jeb vēlmi aplaimot - kā par necieņu
Ko nozīmē "vēlme aplaimot" jeb padarīt laimīgu?
Tas nozīmē to, ka man ir:
-priekšstats par to, kā otram cilvēkam ir jādzīvo,
-pārliecība, ka es varu viņā to visu izveidot,
-ideja, ka man pieder tādas tiesības: radīt viņam laimi un viņam to uztiept.
Šajā visā ir:
-ļoti daudz neuzmanības attiecībā pret otru cilvēku,
-un, bez tam, ļoti daudz paša personiskās neapmierinātības.
Jo, visbiežāk "laime", kuru gribam ar varu iedot otram, ļoti līdzinās mūsu pašu priekšstatam par laimi.Parasti vēlme padarīt otru laimīgu kļūst mazāka, tikko uzlabojas kontakts ar otru cilvēku.
Jo – visbiežāk daudz uzmanīgāka kontakta rezultātā noskaidrojas, ka otrs cilvēks izdzīvo vienīgo iespējamo savas dzīves versiju.
Un, tikai mana nevērība pret šo faktu bija radījusi ilūziju, ka es labāk zinu, kas otram ir vajadzīgs.
Vēlu visiem veselību un iekšēju stabilitāti!
Ilze Pavasare, speciāli Ogrenet
Mg.Paed.,Geštaltterapeite (specializācijas: Darbs ar bērniem; Darbs ar ķermeni)
Geštaltterapija ir viens no mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem. Geštaltterapijas pamatā ir ideja, ka cilvēks piedzimst ar spēju veidot labvēlīgas attiecības ar citiem cilvēkiem, priecāties un īstenot radošu dzīvi. Tomēr dažreiz dažādu apstākļu ietekmes rezultātā šis process tiek apturētsun cilvēks "iestrēgst" situācijās vai priekšstatos par sevi, tādējādi traucējot savu turpmāko attīstību.
Geštaltterapijas uzdevums ir izpētīt un palīdzēt cilvēkam saprast, kā šīs situācijas un priekšstati ietekmē viņa pašreizējo dzīvi, kā rezultātā tas viņam dod iespēju uzlabot saskarsmi ar apkārtējiem cilvēkiem un ārējo pasauli kopumā.
Geštaltterapiju sauc arī par rīcības un kontakta terapiju: šīs terapijas pamatā ir ne tikai problēmas izrunāšana, bet arī tās izjušana un pārdzīvošana. Palielinot izpratni par iekšējiem pārdzīvojumiem, ar terapijas palīdzību cilvēks sāk labāk izprast savas vajadzības un atšķirt to, kas viņam ir nepieciešams un kas nav.