Draudze, kādu var ieraudzīt šodien, ir veidojusies palēnām - aptuveni septiņu gadu laikā kopiena ir augusi, piedāvājusi vietējai sabiedrībai regulāri kādus nozīmīgus pasākumus. Jaunā Ikšķiles baptistu draudze būs pirmā baptistu neliturģiskā jeb kongregacionālā draudze, kas veidojusies nevis kā citas draudzes atzars, bet gan vietējo cilvēku veidotu.
Draudzes atklāšanas dievkalpojumā ticīgos sveica arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. "Tas ir svētīgs brīdis, kad dzimst draudze, jo draudze dod gaismu un skaidrību. Šajā skaidrībā pazūd strīdi un nesaskaņas, un ir dievbijība. Sekojiet šai dievbijībai," vēlēja E.Helmanis.
Dievkalpojumi šobrīd notiks Ikšķiles Tautas namā, Centra laukumā 2 katru otro svētdienu, bet visa informācija par norisi, vietu un plānotajām izmaiņām atrodama draudzes Facebook lapā "Ikšķiles baptistu draudze". Visi interesenti laipni gaidīti!
Svētku uzrunu teic mācītājs Elmārs Pļaviņš
"Šī ir īpaša diena," uzsvēra LBDS bīskaps Kaspars Šterns
Mācītājs Dainis Pandars, fotogalerijas attēli: Voldemārs Polis