Pirmdiena, 13. oktobris, 2025 09:47

Foto: Ar svētku dievkalpojumu ir dzimusi jauna baptistu draudze Ikšķilē

Viktorija Slavinska-Kostigova
Ar svētku dievkalpojumu ir dzimusi jauna baptistu draudze Ikšķilē
"Es dziedāšu Tev, jo tik labs esi Tu, Dievs,"  dievkalpojumu bagātināja draudzes kora skaisti dziedātās dziesmas, kurām varēja pievienoties katrs klātesošais. Foto: Voldemārs Polis
Foto: Ar svētku dievkalpojumu ir dzimusi jauna baptistu draudze Ikšķilē

Viktorija Slavinska-Kostigova

Svētdien, 12. oktobrī, ar īpašu svētku dievkalpojumu Ikšķiles Tautas namā tika atklāta Ikšķiles baptistu draudze, kas veidojusies pateicoties tieši vietējo iedzīvotāju iniciatīvai. "Šī diena un notikums ir īpašs, jo vienmēr ir patīkami, ja bīskaps var ierasties vietā, kur draudze nevis tiek aizslēgta, bet gan atvērta," ar sveiciena vārdiem jaunatklāto draudzi sveica LBDS bīskaps Kaspars Šterns. Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars atgādināja klātesošajiem, cik ticīgo kopā sanākšanai saknes dziļi sniedzas tālu pagātnē. Jau pirms 30. gadiem 20. gadsimta sākumā baptisti Ikšķilē ir tikušies kopā uz tās zemes, kur šobrīd ir katoļu klosteris. Toreiz tie bija pussimts cilvēku, kas regulāri nāca kopā uz baptistu organizētiem dievkalpojumiem. 

Draudze, kādu var ieraudzīt šodien, ir veidojusies palēnām - aptuveni septiņu gadu laikā kopiena ir augusi, piedāvājusi vietējai sabiedrībai regulāri kādus nozīmīgus pasākumus. Jaunā Ikšķiles baptistu draudze būs pirmā baptistu neliturģiskā jeb kongregacionālā draudze, kas veidojusies nevis kā citas draudzes atzars, bet gan vietējo cilvēku veidotu.

Draudzes atklāšanas dievkalpojumā ticīgos sveica arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. "Tas ir svētīgs brīdis, kad dzimst draudze, jo draudze dod gaismu un skaidrību. Šajā skaidrībā pazūd strīdi un nesaskaņas, un ir dievbijība. Sekojiet šai dievbijībai," vēlēja E.Helmanis.

Dievkalpojumi šobrīd notiks Ikšķiles Tautas namā, Centra laukumā 2 katru otro svētdienu, bet visa informācija par norisi, vietu un plānotajām izmaiņām atrodama draudzes Facebook lapā "Ikšķiles baptistu draudze". Visi interesenti laipni gaidīti!

Svētku uzrunu teic mācītājs Elmārs Pļaviņš

"Šī ir īpaša diena," uzsvēra LBDS bīskaps Kaspars Šterns

Mācītājs Dainis Pandars, fotogalerijas attēli: Voldemārs Polis

