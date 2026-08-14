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Piektdiena, 14. augusts, 2026 12:01

"Izcils ģimenes mežsaimniecības piemērs" – konkursa žūrija vērtē Birzgales pagasta mežu

OgreNet
"Izcils ģimenes mežsaimniecības piemērs" – konkursa žūrija vērtē Birzgales pagasta mežu
Foto: Latvijas Meža īpašnieku biedrība
Piektdiena, 14. augusts, 2026 12:01

"Izcils ģimenes mežsaimniecības piemērs" – konkursa žūrija vērtē Birzgales pagasta mežu

OgreNet

Turpinot klātienē apskatīt konkursa “Sakoptākais mežs” otrajai kārtai izvirzītos meža īpašumus, konkursa žūrija otrajā mežu vērtēšanas izbraucienā devās uz Birzgales, Iecavas un Vitiņu pagastu, informē Latvijas Meža īpašnieku biedrībā.

Ogres novada Birzgales pagastā žūrija viesojās 16,5 hektāru lielajā īpašumā “Kotāni”, kurā saimnieko Pāvels Kotāns. Viņš stāsta: “Mežs ir jāapsaimnieko tā, lai kaut kas paliek vēl nākamajām paaudzēm. Man ir prieks, ka manā ģimenē ir ieaudzināta mīlestība pret mežu. Neatkarīgi no konkursa rezultāta, turpināšu kopā ar ģimeni darboties savā mežā, kopt, atjaunot, papildināt un uzturēt to kārtībā.”

Iecavas pagastā tika apskatīts Andreja Lasmaņa īpašums “Gaiļi”. Saimniecība, kura meža zemes platība sasniedz 7,08 hektārus, ir vēsturiska dzimtas vecmežniecība. Savukārt Dobeles novada Vītiņu pagastā žūrija viesojās pie Artūra Grudovska, lai apskatītu 45,2 hektārus lielo īpašumu “Ziemeļi”.

Konkursa žūrija: “Šodien apskatītie īpašumi bija tiešām lieliski. Kotānu īpašums ir izcils piemērs ģimenes mežsaimniecībai. Tur var redzēt, cik daudz darba ir ieguldīts, lai izveidotu tik kvalitatīvu priežu mežu. Un visi mežsaimnieki zina, ka priežu mežu izveidot nebūt nav viegls uzdevums. Īpašumā “Gaiļi” varam vērot, ka tas ir ne tikai sakopts mežs, bet zinātnisks eksperiments, kur uzzināts ar kādām dažādām koku sugām var apmežot bijušās lauksaimniecības zemes. Savukārt Artūra īpašumā ir kaut kas ļoti īpašs. Viņš 2000. gadu sākumā nolēma izveidot mežu un glābt dažus kokus, kas tur bija pirms tam. Mēs skaidri redzam, ka šī zemes platība vairs nebūs neproduktīva – tajā veidojas labs un produktīvs mežs, kas dos labumu visai sabiedrībai un zemeslodei.”

Konkursa žūrija jau ir viesojusies Ogres novadā, jūlija beigās apmeklējot īpašumus Madlienas un Taurupes pagastā.

Konkursanti tiks vērtēti, analizējot meža īpašnieku ieguldījumu produktīvu un noturīgu mežaudžu izveidē, pievēršot uzmanību atjaunošanai, mežizstrādei, kopšanai, meža infrastruktūrai, ainavas elementu plānošanai, zinātniski pamatotu metožu izmantošanai ilgtspējīgā meža apsaimniekošanā.

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