Šodien, 28. maijā, Ogres Zilajos kalnos pie Dubkalnu ūdenskrātuves pulcējās Latvijas radošākās un draudzīgākās klases, lai trīs dienu garumā pierādītu draudzības spēku un klases garu dažādos uzdevumos. Sīvā 1148 klašu konkurencē šogad iespēju piedalīties “Čē Čē Čempionāta” finālā ir izcīnījušas 8 Ogres novada skolas.
Pasākuma publicitātes foto
Vairāk par pasākumu lasi šeit.
Katrai klašu grupai Fināls norisinās citā datumā:
- 28. maijs: 6.-7. klases
- 29. maijs: 8.-9. klases
- 30. maijs: 10.-12. klases
Jau no 25. līdz 31. maijam ieskaitot, apmeklētājiem slēgta teritorija no Smiltāju kapu stāvlaukuma līdz Dubkalnu ūdenskrātuves stāvlaukumam, to ieskaitot.
Skolēnu drošības dēļ pasākums ir slēgts, un nepiederošām personām ieeja nav atļauta.
Pasākuma norises dienās – 28., 29. un 30.maijā – būs noteikti satiksmes ierobežojumi
Pasākuma norises dienās – 28., 29. un 30.maijā – Ogrē un Ikšķilē atbilstoši pievienotajai kartei tiks izvietoti skolēnu autobusi, un satiksme var būt apgrūtināta laikā no plkst. 8.00 līdz 10.00, kā arī no plkst. 16.30 līdz 18.30.
Ņemot vērā augstāk minēto, šajās brīvdienās atpūtnieki lūgti nedoties uz Dubkalnu
ūdenskrātuvi, jo tā nebūs pieejama. Organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas par pacietību un sapratni!