Ceturtdiena, 28. maijs, 2026 18:51

"Kādēļ gar manu logu brauc garām turpat 20 autobusi?" Ogrēniete priecājas, kad uzzina iemeslu šādai satiksmei

"Kādēļ gar manu logu brauc garām turpat 20 autobusi?" Ogrēniete priecājas, kad uzzina iemeslu šādai satiksmei
"Sēžu savos laukos, netālu no Zilajiem kalniem, kur nav intensīvas satiksmes un sabiedriskā transporta, un nevaru saprast, kādā sakarā gar manu māju brauc viens autobuss pēc otra. Prātā jau visādi scenāriji – nelegālie imigranti, armijnieki...Cik labi, ka tie ir tikai bērni, kas atbraukuši uz mūsu novadu, " tā OgreNet redakciju sasniedz kādas ogrēnietes sajūtas par šopēcpusdien novēroto aiz sava mājas loga. Jau esam informējuši, ka Ogres iedzīvotāji šodien un vēl divās tuvākajās dienās sastapsies ar vairākiem satiksmes ierobežojumiem, kas radušies lielākā skolu klašu saliedēšanās festivāla “Čē Čē Čempionāts” fināla norises dēļ. Īpaši organizatori uzsver, ka sastrēgumi, neērtības un satiksmes izmaiņas var būt laikā no plkst. 8.00 līdz 10.00, kā arī no plkst. 16.30 līdz 18.30.

Šodien, 28. maijā, Ogres Zilajos kalnos pie Dubkalnu ūdenskrātuves pulcējās Latvijas radošākās un draudzīgākās klases, lai trīs dienu garumā pierādītu draudzības spēku un klases garu dažādos uzdevumos. Sīvā 1148 klašu konkurencē šogad iespēju piedalīties “Čē Čē Čempionāta” finālā ir izcīnījušas 8 Ogres novada skolas. 

Katrai klašu grupai Fināls norisinās citā datumā:

  • 28. maijs: 6.-7. klases
  • 29. maijs: 8.-9. klases
  • 30. maijs: 10.-12. klases

Jau no 25. līdz 31. maijam ieskaitot, apmeklētājiem slēgta teritorija no Smiltāju kapu stāvlaukuma līdz Dubkalnu ūdenskrātuves stāvlaukumam, to ieskaitot.

Skolēnu drošības dēļ pasākums ir slēgts, un nepiederošām personām ieeja nav atļauta.

Pasākuma norises dienās – 28., 29. un 30.maijā – būs noteikti satiksmes ierobežojumi 

Pasākuma norises dienās – 28., 29. un 30.maijā – Ogrē un Ikšķilē atbilstoši pievienotajai kartei tiks izvietoti skolēnu autobusi, un satiksme var būt apgrūtināta laikā no plkst. 8.00 līdz 10.00, kā arī no plkst. 16.30 līdz 18.30.

Ņemot vērā augstāk minēto, šajās brīvdienās atpūtnieki lūgti nedoties uz Dubkalnu
ūdenskrātuvi, jo tā nebūs pieejama. Organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām un pateicas par pacietību un sapratni!

