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Pirmdiena, 20. jūlijs, 2026 14:07

KNAB izvērtē iespējamu Ogres pašvaldības amatpersonu prettiesisku rīcību

LETA/OgreNet
KNAB izvērtē iespējamu Ogres pašvaldības amatpersonu prettiesisku rīcību
Foto: KNAB
Pirmdiena, 20. jūlijs, 2026 14:07

KNAB izvērtē iespējamu Ogres pašvaldības amatpersonu prettiesisku rīcību

LETA/OgreNet

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir saņēmis no Valsts kontroles informāciju par iespējamu Ogres novada pašvaldības amatpersonu prettiesisku rīcību un sācis to izvērtēt resoriskajā pārbaudē, aģentūra LETA noskaidroja birojā.

Jau ziņots, ka Valsts kontrole revīzijā konstatēja, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Valsts kontrole aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad Valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu, paredz Valsts kontroles likums.

Valsts kontroles revīzijā atklāts, ka Ogres novada pašvaldībā nav nodrošināta caurskatāma un atbildīga publisko līdzekļu pārvaldība. Būtiskas neatbilstības un trūkumi konstatēti vairākos pašvaldības darbības aspektos - iekšējās kontroles sistēmā, finanšu pārvaldībā un uzraudzībā, stratēģiskajā plānošanā, attīstības projektu īstenošanā, institūciju pārvaldībā un ikdienas darba organizēšanā.

Revīzijā konstatētas arī krāpšanas risku pazīmes pašvaldības iepirkumos, finansējuma piešķiršanā biedrībām un nodibinājumiem. Par tām Valsts kontrole ir informējusi tiesībaizsardzības un citas uzraugošās iestādes.

Savukārt Valsts kontroles aicinājumu pašvaldībai pašai atgūt neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietotos 434 000 eiro naudu, domes priekšsēdētājs Andris Krauja (NA) apgalvoja, ka pašvaldībai neesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums Valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu.

Krauja nesaskata nepieciešamību, ka kādai amatpersonai būtu jāuzņemas politiskā atbildība vai jāpiemēro disciplināratbildība par Valsts kontroles konstatētajiem pārkāpumiem, jo tie esot nebūtiski. 

Lasī arī: https://www.ogrenet.lv/viedokli/tie-parkapumi-musu-izpratne-ir-nebutiski-andris-krauja-komente-valsts-kontroles-revizija-atklato-20991

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