Pašvaldība uzsver, ka apstrīdēšanas iesnieguma mērķis neesot izvairīties no pamatotas kritikas vai nepieciešamajiem uzlabojumiem pārvaldības procesos, bet uzskata, ka revīzijas secinājumiem ir jābūt precīziem, samērīgiem, līdzsvarotiem un balstītiem vispusīgi izvērtētā informācijā.
Īpašu uzmanību pašvaldība pievērš apstāklim, ka revīzijas ziņojuma projekts vēl pirms revīzijas procesa noslēguma un pirms pašvaldības gala viedokļa pilnvērtīgas izvērtēšanas nonāca plašsaziņas līdzekļu rīcībā. Pašvaldības ieskatā šāda situācija radīja risku, ka publiskajā telpā priekšlaicīgi varēja izveidoties vienpusējs priekšstats par revīzijas jautājumiem vēl pirms galīgā lēmuma pieņemšanas.
Apstrīdēšanas iesniegumā pašvaldība lūdz Valsts kontroles padomi uzaicināt pašvaldības pārstāvjus piedalīties iesnieguma izskatīšanā, izvērtēt revīzijas ziņojuma apstiprināšanas pamatotību, kā arī nepieciešamības gadījumā uzdot precizēt revīzijas ziņojumu, lai tajā skaidrāk un līdzsvarotāk tiktu atspoguļoti izvērtētie apstākļi.
Ogres novada pašvaldība atkārtoti uzsver, ka tās interesēs ir objektīvs, caurskatāms un profesionāls izvērtējums, kas ļauj gan novērst iespējamos trūkumus, gan nodrošināt, ka sabiedrībai sniegtā informācija par pašvaldības darbu ir precīza un līdzsvarota.
Kā vēstījām iepriekš, Ogres novada pašvaldība Valsts kontrolē iesniegusi sūdzību, apstrīdot revīzijas par pašvaldības rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu rezultātus. Sūdzība iesniegta 29. maijā, bet Valsts kontroles padome to plāno skatīt 9. jūnijā.
Tāpat vēstīts, ka Valsts kontrole ir vērsusies tiesībaizsardzības iestādē ar lūgumu veikt attiecīgas darbības saistībā ar ierobežotas pieejamības informācijas iespējamu izpaušanu par revīziju Ogres novada pašvaldībā, aģentūrai LETA pavēstīja iestādē.
Šādi Valsts kontrole rīkojusies, ņemot vērā 18. maijā publiskajā telpā izskanējušo informāciju par Valsts kontroles nepublicēta revīzijas ziņojuma projekta saturu revīzijā par Ogres novada pašvaldības rīcības ar finanšu līdzekļiem un mantu likumību un lietderību.
Kā iepriekš ziņoja TV3, Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni - neekonomiski, bet simtiem tūkstošu, iespējams, vienkārši pazuduši bez atskaitēm.