PAPILDINĀTS: Latgalē vilcienu vietā kursē autobusi gaisa telpas apdraudējuma dēļ

OgreNet / Leta
Ludzas, Rēzeknes, Krāslavas un Augšdaugavas novados, Rēzeknē un Daugavpilī ir apturēta vilcienu kustība līdz brīdim, kad tiks atcelts iespējamais apdraudējums gaisa telpā. Lai gan pagājušas jau vairāk nekā trīs stundas kopš brīdinājuma izsludināšanas, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) patlaban vēl nav pamata uzskatīt, ka no Baltkrievijas šodien ielidojušais drons atstājis Latvijas gaisa telpu, aģentūra LETA noskaidroja NBS. Tāpat tiek pārbaudīta no iedzīvotājiem saņemta informācija, ka drons it kā jau nogāzies. Ņemot vērā drona lidošanas ātrumu, tas jau būtu pārlidojis visu teritoriju, kurā NBS izsludinājusi brīdinājumu par apdraudējumu gaisa telpā.

Informācija "Vivi" mājaslapā liecina, ka vilciens Rīga (plkst. 8.01)-Zilupe (plkst. 12.24) stāv Viļānu stacijā, bet vilciens Rīga (plkst. 10.01)-Daugavpils (plkst. 12.55) stāv Līvānu stacijā. Savukārt vilciens Daugavpils (plkst. 13.19)-Rīga (plkst. 16.51) aties no Daugavpils stacijas pēc iespējamā apdraudējuma atcelšanas, bet vilciens Zilupe (plkst. 13.02)-Rīga (plkst. 17.29) aties no Zilupes stacijas pēc iespējamā apdraudējuma atcelšanas.

Vienlaikus pasažieru pārvadāšanai ir norīkoti autobusi. Norīkots autobuss ar numuru "DK-283" ar atiešanu no Stirnienes stacijas plkst. 15. Autobuss pieturēs autobusu pieturvietās "Atašienes pagrieziens", "Mežāre", "Mežsūnas", "Krustpils stacija", "Pļaviņas", "Rīteri", "Kokneses stacija" un "Aizkraukles stacija".

Tāpat norīkots autobuss ar numuru "KL-8272" ar atiešanu no Līvānu stacijas plkst. 14.13. Autobuss pieturēs pieturās "Trepe", "Krustpils stacija", "Pļaviņas", "Rīteri", "Kokneses stacija" un "Aizkraukles stacija".

Vilcieni, kuri nav apdraudējuma zonā, kursē kā ierasts vai apstājas pēdējā pieturā pirms apdraudējuma zonas.

PV aicina pasažierus sekot līdzi konduktoru norādēm, kā arī uzsver, ka reisi netiek atcelti, bet tie turpinās ceļu pēc apdraudējuma beigām.

Vienlaikus uzņēmums aicina rēķināties, ka pēc apdraudējuma beigām var paiet laiks, līdz visi vilcienu reisi kursēs atbilstoši plānotajam kustības sarakstam.

Jau ziņojām, ka trešo dienu pēc kārtas brīdina par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu Latgalē.

