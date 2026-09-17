"Latviešu kultūrā neēd, kas dziesmu dzied" – Ogres domē parādījusies jauna aizlieguma zīme

Šāds solis sperts pēc tam, kad iepriekšējās sēdēs deputāti sākuši ēst tieši lēmumu pieņemšanas laikā. Egils Helmanis lēmumu pamatot ar cieņas trūkumu un ētikas normu pārkāpumiem, norādot, ka latviešu tradīcijās nav pieņemts ēst, kad kāds runā.
Viņš uzsver, ka deputātiem jāspēj plānot savu laiku, paņemt līdzi ēdienu no mājām un paēst domes virtuvītē īso pārtraukumu laikā, nevis demonstratīvi rīkot maltīti pie sēžu galda.
E.Helmanis sociālo tīklu platformā "Facebook" raksta: "Dažreiz nākas nodarboties ar pavisam saprotamām lietām. Latviešu kultūrā neēd, kas dziesmu dzied. Pat pie galda neēd, kad kāds runā.
Iepriekšējās sēdēs mūs visus parsteidza opozīcijas deputātu ēšana sēdes laikā. Pārtraukumā abas opozīcijas dāmas atrada laiku aiziet līdz kafejnīcai un nopirkt visu to, ko sirds kārojas. Ierodoties domes sēdē, viņas izdalīja ēdienu opozīcijas deputātiem un sēdes laikā demonstratīvi ēda.
Es laikam palieku vecs. Kādreiz protesta forma bija badošanās. Cilvēki pieteica badastreiku, tādā veidā viņi cīnijās prer netaisnību. Ber deputātes Dace Kļaviņa (Jaunā Vienotība) un Santa Ločmele (Par/Progresīvie) nolēma nevis badoties, bet noēsties. Tas man ir kaut kas jauns. Noteikti arī pašam protestētājam ir vieglāk panesams. Neaizmirsīsim, ka abas dāmas kandidē arī uz Saeimu. Ja viņas ievēlēsim, mūs varētu sagaidīt Vislatvojas noēšanās protests. Politikā ieiet jaunas formas. Ko kādreiz sauca par netikumu, to mūsdienās dēvē par protestu vai politiski akciju.
Es aicinātu deputātus tomēr būt saprātīgiem un neieturēt maltīti komiteju un domes sēdēs. Ja šīs lietas būtu pašsaprotamas un ēdājiem būtu kaut mazākā cieņa pret sabiedrību, šādas zīmes nebūtu vajadzīgas."
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