Trešdiena, 27.05.2026 18:44
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27.05.2026 18:44
Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta
Trešdiena, 27. maijs, 2026 18:01

Lielvārdē pamanīts aizdomīgs auto, kas pēta pagalmus – iedzīvotāji brīdina cits citu

OgreNet
Lielvārdē pamanīts aizdomīgs auto, kas pēta pagalmus – iedzīvotāji brīdina cits citu
Foto: "Facebook" grupa "Lielvārde", wikipedia.org
Trešdiena, 27. maijs, 2026 18:01

Lielvārdē pamanīts aizdomīgs auto, kas pēta pagalmus – iedzīvotāji brīdina cits citu

OgreNet

Lielvārdes iedzīvotāju grupā "Lielvārde" ievietots brīdinājums citiem iedzīvotājiem – vietējie novērojuši aizdomīgu, baltu busiņu, kas braukā pa Lielvārdes centru un pēta pagalmus.

Kā ziņo aculiecinieki, automašīnai ir ārzemju numurzīmes. Komentāros pie ieraksta iedzīvotāji dalās ar līdzīgu pieredzi – šāds pats transportlīdzeklis pagājušajā nedēļā esot manīts arī Valmieras novada Kocēnos, kur tas piestājis tikai pie tām mājām, kuras tobrīd bijušas mazāk sakoptas. Automašīnā esošie cilvēki piedāvājuši remonta pakalpojumus.

Iedzīvotāji pieļauj, ka šie varētu būt tā dēvētie "gastraitbateri". Nereti šādas personas ieiet dziļāk pagalmos, piedāvā veikt īslaicīgus darbus, nerunā latviski un izmanto izdevību, lai izpētītu, kas atrodas īpašumā un vai mājās kāds atrodas.

Kāda komentāra autors aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un rīkoties. Viņš atklāj, ka šis furgons, visticamāk, apkaimē ir manīts jau atkārtoti, un uzsver, ka bailēm nav pamata – pat ja ir šaubas, par aizdomīgo auto ir jāziņo policijai un tas jānofotografē kaut vai tikai informācijas fiksēšanai. Autors atgādina, ka drošība ir atkarīga no pašiem iedzīvotājiem

mceu_91807430511779893878174.png

Par to, kā šādās situācijās rīkoties, vēstījām jau pērn.  Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska skaidroja, ka pie policijas var vērsties arī uz aizdomu pamata. Ja ir aizdomas, ka personas izdara vai plāno noziegumus, jāzvana policijai pa tālruņa numuru 112, lai likumsargi var reģistrēt informāciju un pārbaudīt apstākļus. Pat ja aizdomas par noziegumu vēl nav apstiprinātas, policija ir jāinformē.

Vairāk lasi šeit!

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?