Kā ziņo aculiecinieki, automašīnai ir ārzemju numurzīmes. Komentāros pie ieraksta iedzīvotāji dalās ar līdzīgu pieredzi – šāds pats transportlīdzeklis pagājušajā nedēļā esot manīts arī Valmieras novada Kocēnos, kur tas piestājis tikai pie tām mājām, kuras tobrīd bijušas mazāk sakoptas. Automašīnā esošie cilvēki piedāvājuši remonta pakalpojumus.
Iedzīvotāji pieļauj, ka šie varētu būt tā dēvētie "gastraitbateri". Nereti šādas personas ieiet dziļāk pagalmos, piedāvā veikt īslaicīgus darbus, nerunā latviski un izmanto izdevību, lai izpētītu, kas atrodas īpašumā un vai mājās kāds atrodas.
Kāda komentāra autors aicina iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un rīkoties. Viņš atklāj, ka šis furgons, visticamāk, apkaimē ir manīts jau atkārtoti, un uzsver, ka bailēm nav pamata – pat ja ir šaubas, par aizdomīgo auto ir jāziņo policijai un tas jānofotografē kaut vai tikai informācijas fiksēšanai. Autors atgādina, ka drošība ir atkarīga no pašiem iedzīvotājiem
Par to, kā šādās situācijās rīkoties, vēstījām jau pērn. Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska skaidroja, ka pie policijas var vērsties arī uz aizdomu pamata. Ja ir aizdomas, ka personas izdara vai plāno noziegumus, jāzvana policijai pa tālruņa numuru 112, lai likumsargi var reģistrēt informāciju un pārbaudīt apstākļus. Pat ja aizdomas par noziegumu vēl nav apstiprinātas, policija ir jāinformē.
