OgreNet jau ziņoja, ka par jauno Ogres novada domes priekšsēdētāju, pēc Egila Helmaņa atkāpšanās, tika ievēlēts Andris Krauja.
Ārkārtas domes sēdē par priekšsēdētāja vietnieka kandidātu tika izvirzīts Jānis Iklāvs. Uz amatu tika virzīts arī deputāts Mariss Martinsons, bet viņš savu kandidatūru atsauca. Deputātu balsojumā ar 12 reģistrētām balsīm "par", 3 - "pret" un 1 - "atturas" par jauno Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Jānis Iklāvs.
Jānis Iklāvs ir deputāts, Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas un Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas loceklis, Ogresgala bērnudārza "Ābelīte" vadītājas vietnieks izglītības jomā.