Otrdiena, 03.02.2026 15:09
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 03.02.2026 15:09
Aīda, Ida, Vida
Otrdiena, 3. februāris, 2026 13:43

Ogres novada domes jaunais priekšsēdētāja vietnieks - Jānis Iklāvs

OgreNet
Ogres novada domes jaunais priekšsēdētāja vietnieks - Jānis Iklāvs
Publicitātes foto
Otrdiena, 3. februāris, 2026 13:43

Ogres novada domes jaunais priekšsēdētāja vietnieks - Jānis Iklāvs

OgreNet

Šodien, 3. februārī, tika sasaukta Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā tika ievēlēts jaunais domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Par Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Jānis Iklāvs.

OgreNet jau ziņoja, ka par jauno Ogres novada domes priekšsēdētāju, pēc Egila Helmaņa atkāpšanās, tika ievēlēts Andris Krauja.

Ārkārtas domes sēdē par priekšsēdētāja vietnieka kandidātu tika izvirzīts Jānis Iklāvs. Uz amatu tika virzīts arī deputāts Mariss Martinsons, bet viņš savu kandidatūru atsauca. Deputātu balsojumā ar 12 reģistrētām balsīm "par", 3 - "pret" un 1 - "atturas" par jauno Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Jānis Iklāvs.

Jānis Iklāvs ir deputāts, Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs, Finanšu komitejas un Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas loceklis, Ogresgala bērnudārza "Ābelīte" vadītājas vietnieks izglītības jomā.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?