Jau esam rakstījuši, ka Saeimā iesniegtās deklarācijas veidotāji uzsver, ka ar šo tiks stiprināta Latvijas apņemšanās aizsargāt cilvēka cieņu un ģimenes vērtības, vienlaikus balstoties nacionālajos likumos un mūsu sabiedrības morālajos principos. "Tā ir atbilde tiem, kuri vēlas reālu, efektīvu rīcību pret vardarbību, nevis ideoloģiskus dokumentus, kas rada liekas pretrunas," tā AS deputāte Linda Matisone.
Saeimā iesniegtā deklarācija paredz līdz 2026.gada 1.martam izstrādāt jaunu, visaptverošu likumu par vardarbības pret sievietēm, bērniem un vardarbības ģimenē, kā arī vispārējas vardarbības novēršanu un izskaušanu.
Saeimas deputāte Leila Rasima (P) Saeimas sēdē pirms balsojuma teica, ka iniciatīva izstāties no Stambulas konvencijas un iecere veidot "alternatīvu" ir saskārusies ar milzīgu iestāžu, sabiedrības nosodījumu, pretestība ir liela. "Viņu radi un draugi raksta viņiem, kāpēc viņi grib izstāties no konvencijas," runājot ar deklarāciju parakstījušajiem deputātiem, teica Rasima.
"Progresīvo" deputāte Jana Simanovska deputātu piedāvāto alternatīvu nosauca par "konvencijas izstrādājumu". Viņa norādīja, ka "esam aizmirsuši, kas ir mūsu draugi", uzsverot, ka viņai ir kauns stāstīt politiķiem no citām valstīm par notiekošo Latvijas politikas telpā. Viņa norādīja, ka izstāšanās no Stambulas konvencijas atbilst Kremļa naratīvam.
Zanda Kalniņa-Lukaševica (JV) sacīja, ka deklarācija esot gan laba, gan ļauna vienlaikus. Viņasprāt, esot laba un vajadzīga jebkura apņemšanās Latvijā izskaust vardarbību. Viņa norādīja, ka kopš Stambulas konvencijas pieņemšanas veikta virkne pasākumu vardarbības apkarošanai, tāpat arī daudz vairāk cilvēku vērsušies pēc palīdzības.
Viņa norādīja, ka likumprojekts, ko paredz izstrādāt deklarācija, varot tikt izstrādāts, tas varētu būt lietderīgs - Saeima varētu tādu izstrādāt.
Reizē deputāte atzina, ka šī deklarācija ir kaitīga, jo radījusi ilūziju, ka tā jebkādā veidā varētu būt alternatīva Stambulas konvencijai. Viņa norādīja, ka Saeimas deputātiem jāapzinās savu lēmumu svars.
Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka ar deklarāciju nevienam nevar sniegt papildu aizsardzību, tā nekādi nevar būt alternatīva starptautiski saistošai konvencijai.
Viņa norādīja, ka Saeima ar likumu varot uzdot valdībai jebkādu uzdevumu, taču ar lēmumiem netiek pieņemtas normatīvas lietas. "Ar šādu deklarāciju mēs nevaram uzdot saistošu uzdevumu Ministru kabinetam," teica deputāte, norādot, ka likumprojektu var izstrādāt Saeimā.
Kalniņa-Lukaševica norādīja, ka JV nolēmusi nepiedalīties balsojumā, lai pievērstu uzmanību un uzsvērtu, ka tiek radīta ilūzija par alternatīvu konvencijai, kurai nav vietējas alternatīvas.
"Mums ir jāpaliek Eiropas vērtību telpā, jācīnās pret vardarbību Eiropas vērtību tvērumā. Mums nevajag izraut sevi ārā no Eiropas vērtību telpas un iemest kādā "Austrumu katlā"," teica deputāte.
Opozīcijas deputāte Ināra Mūrniece (NA) savukārt sacīja, ka "viss nav tik vienkārši", jo runa esot par "ideoloģiskiem jautājumiem". "Tāpēc mēs cits citu pārliecināt nevarēsim," teica Mūrniece, atgādinot, ka viņas vērtības ir konservatīvas.
Mūrniece iebilda Kalniņai-Lukaševicai, norādot, ka parlaments varot ar savu lēmumu dot valdībai uzdevumus. Viņasprāt, premjerei Evikai Siliņai (JV) vajadzētu par šo tikai priecāties un jau tagad sākt šo likumu rakstīt.
ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis teica, ka pateiktam vārdam ir spēks, bet rakstītam vārdam - divtik liels spēks. Viņš norādīja, ka priekšā esot likumprojekts, kurā rakstīts, ka Latvijas parlaments iestājas pret vardarbību. Viņš aicināja atbalstīt deklarāciju.
Nacionālā apvienība uzsvērusi, ka reālu rezultātu iespējams panākt tikai tad, ja nacionālajā likumdošanā tiek iestrādātas konkrētas, praktiski īstenojamas normas, kas risina problēmas pēc būtības.
*Par deklarāciju nobalsoja 56 deputāti no ZZS, NA, AS, partijām "Stabilitātei" un "Latvija pirmajā vietā" (LPV). Tāpat "par" balsoja deputāts Andrejs Ceļapīters. Balsojumā nepiedalījās deputāti no "Jaunās vienotības" (JV), pie Saeimas frakcijām nepiederošie deputāti Skaidrīte Ābrama, Igors Rajevs un Didzis Šmits. Pret deklarāciju balsoja visi astoņi deputāti no "Progresīvajiem".