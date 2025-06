Grants ar četru balsu pārsvaru kļūst par jauno LELB arhibīskapu, Laugalis turpina kalpošanu Ikšķiles iecirknī

"Pārraugiet un ganiet jums Dieva piešķirto ganāmpulku," ar šiem vārdiem no 1. Pētera vēstules 5. nodaļas jauno arhibīskapu sveic Rīgas Doma draudze, kur notika arī aizvadītā Sinode.

Ar nelielu balsu pārsvaru jaunievēlētais luterāņu vadītājs R.Grants (51) nesen medijiem paudis - "Vairāk nekā pusi dzīves es esmu pavadījis līdzšinējā baznīcā, kāda tā ir bijusi, sekojot tam attīstības virzienam, kādā tā gājusi. Es tajā labi jūtos, tāpēc reformāciju ieplānojis neesmu. Baznīca ir veidojusi mani kā personību, un es tai varu dot sevi, kāds es esmu. Zināmas pārmaiņas ir vajadzīgas, taču es to nesauktu par reformāciju. Tajā pašā laikā baznīca ir dzīvs organisms, kas mainās un tā arī turpmāk mainīsies. Ja mūsu mērķis būtu nemainīties, tad mēs varētu norobežoties, iekapsulēties un aizsargāties no apkārtējiem. Bet ir tieši otrādi – Jēzus ir aicinājis baznīcu būt starp cilvēkiem, būt mijiedarbībā ar tiem. Šajā procesā baznīcai ir nevis jāpielāgojas, bet jābūt tai, kas tā ir un jāmēģina ar savu būtību dalīties ar cilvēkiem. Šajā ziņā es ceru, ka kaut kādas pārmaiņas varētu notikt. Baznīca varētu augt un attīstīties tieši tajā, kā mēs komunicējam, kā mēs dalāmies ar to, kas mēs esam, kā mēs iesaistāmies sabiedrības procesos."

30. Sinodes norise Rīgas Doma baznīcā, foto - lelb.lv

Iepriekš luterāņu arhibīskapa amatam tika izvirzīti četri pretendenti: Rinalds Grants, Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes draudzes mācītājs Krists Kalniņš un Ikšķiles iecirkņa prāvests Dzintars Laugalis.

Pēc kandidātu uzklausīšanas pagājušā gada nogalē Rīgas arhidiecēzes sapulce nolēma arhibīskapa amatam virzīt tālāk divus Grantu un Laugali.

Kā OgreNet rakstījām, nupat sarunā "Svētdienas rīta" skanošajam pielikumam, raidieraksta J.Vanags pauda viedokli - "Skatos uz abiem brāļiem un es zinu, ka Sinode vispār nevar izdarīt sliktu izvēli, jo viņi abi ir lieliski. Jebkurš no viņiem ir spējīgs nest zizli tālāk."

30. Sinodes dalībnieki bija - arhibīskaps, bīskapi, Virsvaldes locekļi, prāvesti, draudžu mācītāji un palīgmācītāji, evaņģēlisti-mācītāju pienākumu izpildītāji un draudžu delegāti - draudžu priekšnieki vai viņu vietā ar draudzes padomes lēmumu pilnvarotas personas.

Jauna arhibīskapa izraudzīšanās process tika sākts saistībā ar esošā LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga plānoto došanos emeritūrā. Vanags arhibīskapa amatā kalpo vairāk nekā 30 gadus. Vanaga iesvētīšana arhibīskapa amatā Rīgas Domā notika 1993.gada 29.augustā, un plānots, ka 2025.gada 29.augustā, noslēdzot savu kalpošanu, notiks svinīga Vanaga arhibīskapa zižļa nolikšana.