Atlases procesā tika augsti novērtēta Avišānes profesionālā pieredze izglītības jomā, vadības prasmes, stratēģiskā domāšana un redzējums par izglītības iestādes attīstību.
Kā vēstīts, no 1. augusta Madlienas vidusskolai pievienoja Taurupes pamatskolu un Ķeipenes pamatskolu, saglabājot skolēniem izglītības ieguves iespējas uz vietas Taurupē un Ķeipenē. Saskaņā ar pieņemto lēmumu no 2026. gada 1. septembra no Ogres novada pašvaldības budžeta tiks līdzfinansēta pedagogu darba samaksa izglītības programmu nodrošināšanai šo programmu īstenošanas vietās darbam klasēs, kurās skolēnu skaits ir mazāks par Ministru kabineta noteikto minimālo.
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