Ceturtdiena, 09.10.2025 15:06
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:06
Elga, Elgars, Helga
Pirmdiena, 18. janvāris, 2021 20:02

Upes krastos dzīvojot, bažas par plūdiem pastāv vienmēr

ogresnovads.lv
Upes krastos dzīvojot, bažas par plūdiem pastāv vienmēr
Pirmdiena, 18. janvāris, 2021 20:02

Upes krastos dzīvojot, bažas par plūdiem pastāv vienmēr

ogresnovads.lv

Lai gan novada pašvaldībā pēdējo gadu laikā ir paveikusi daudz, lai mazinātu plūdu draudus Ogres upes lejtecē, tomēr gan pašvaldības speciālisti, gan Ogres pilsētas iedzīvotāji, kuru īpašumi atrodas plūdu riska teritorijā, ar piesardzību vēro Ogres upē notiekošo. 
Janvāra vidū ir pēdējiem gadiem netipiski bargs sals, kas veicinājis ledus segas izveidošanos Ogres upē, kā arī pastiprinātu vižņu veidošanos. 
Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis informē, ka diennakts režīmā tiek sekots līdzi ūdens līmeņa svārstībām un ledus biezumam Ogres upē, tāpat arī meteoroloģisko staciju rādījumiem. 

Plūdu gadījumos bieži vien iedzīvotāji vaino Ogres HES, pašvaldībai pārmet, ka tā nepietiekami sadarbojas ar HES īpašnieku. U. Ulmanis skaidro, ka komunikācija ar HES īpašnieku notiek, laikus tiek sniegta informācija, kā rīkoties atbilstoši laikapstākļiem, piemēram, kad nepieciešams atzāģēt ledu, pacelt slūžas, vajadzības gadījumā regulēt ūdens līmeni. 

Plūdu riska teritorijā dzīvojošajiem cilvēkiem ir sagatavota un tuvākajā laikā tiks personīgi nogādāta informatīva vēstule par to, kā rīkoties plūdu gadījumā, arī par iespējamo evakuāciju no saviem mājokļiem. 

Par pēkšņu plūdu vai evakuācijas sākumu iedzīvotājiem paziņos Ogres novada pašvaldības policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas auto ar sirēnu. 

Taču var rasties situācijas, kad iedzīvotāji paši pamana plūdu apdraudējumu. "Šādos gadījumos jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112," atgādina U. Ulmanis. 

Saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informāciju tuvākajās dienās upju notece samazināsies, ūdens līmenis svārstīsies ledus veidošanās laikā. Ledus ir plāns. Zem sniega kārtas ir grūti izvērtēt ledus stāvokli. 

Pašvaldība atgādina, ka atrasties uz ledus ir ļoti BĪSTAMI!

Plašāk par ieteicamo rīcību plūdu gadījumā - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas sagatavotā informācija šeit: 

18. janvārī, 14:02Aktualitātes
ogresnovads.lv

 
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?