Plūdu gadījumos bieži vien iedzīvotāji vaino Ogres HES, pašvaldībai pārmet, ka tā nepietiekami sadarbojas ar HES īpašnieku. U. Ulmanis skaidro, ka komunikācija ar HES īpašnieku notiek, laikus tiek sniegta informācija, kā rīkoties atbilstoši laikapstākļiem, piemēram, kad nepieciešams atzāģēt ledu, pacelt slūžas, vajadzības gadījumā regulēt ūdens līmeni.
Plūdu riska teritorijā dzīvojošajiem cilvēkiem ir sagatavota un tuvākajā laikā tiks personīgi nogādāta informatīva vēstule par to, kā rīkoties plūdu gadījumā, arī par iespējamo evakuāciju no saviem mājokļiem.
Par pēkšņu plūdu vai evakuācijas sākumu iedzīvotājiem paziņos Ogres novada pašvaldības policijas, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Ogres daļas auto ar sirēnu.
Taču var rasties situācijas, kad iedzīvotāji paši pamana plūdu apdraudējumu. "Šādos gadījumos jāzvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112," atgādina U. Ulmanis.
Saskaņā ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" informāciju tuvākajās dienās upju notece samazināsies, ūdens līmenis svārstīsies ledus veidošanās laikā. Ledus ir plāns. Zem sniega kārtas ir grūti izvērtēt ledus stāvokli.
Pašvaldība atgādina, ka atrasties uz ledus ir ļoti BĪSTAMI!
Plašāk par ieteicamo rīcību plūdu gadījumā - Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas sagatavotā informācija šeit:
18. janvārī, 14:02
