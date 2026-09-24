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Agris, Agrita
Ceturtdiena, 24. septembris, 2026 08:21

Vairākas Ogres novada skolas uz vērienīgu pārmaiņu sliekšņa – deputāti šodien pieņems svarīgu lēmumu

Leta/OgreNet
Vairākas Ogres novada skolas uz vērienīgu pārmaiņu sliekšņa – deputāti šodien pieņems svarīgu lēmumu
Foto: OgreNet
Ceturtdiena, 24. septembris, 2026 08:21

Vairākas Ogres novada skolas uz vērienīgu pārmaiņu sliekšņa – deputāti šodien pieņems svarīgu lēmumu

Leta/OgreNet

Ogres novada dome šodien plāno lemt par energoefektivitātes paaugstināšanu vairākās skolās, aģentūru LETA informēja pašvaldības Komunikācijas nodaļā.


Kā iepriekš ziņojām, pašvaldība plāno pārbūvēt Ogresgala pamatskolu un uzlabot Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Madlienas vidusskolas un Ogresgala pamatskolas energoefektivitāti.

Lielākais no trim plānotajiem projektiem paredzēts Ogresgala pamatskolā, jo šajā izglītības iestādē plānota ne tikai ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, bet arī tās pārbūve.

Ogresgala pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta kopējās izmaksas paredzētas 2,7 miljoni eiro. No tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERAF) plānots aptuveni miljona eiro apmērā, bet Ogres novada pašvaldības finansējums - 447 672 eiro apmērā.

Neattiecināmo izmaksu segšanai pašvaldībai 2027. gada un 2028. gada budžetā būs nepieciešams nodrošināt 1 159 452 eiro.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta kopējās izmaksas ir 2,3 miljoni eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā 1,2 miljonus eiro paredzēts piesaistīt no ERAF līdzekļiem, bet pārējo nepieciešamo summu ieguldīt no Ogres novada pašvaldības līdzekļiem.

Madlienas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai paredzētā projekta kopējās izmaksas ir 2,2 miljoni eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā ERAF finansējums būs 1,1 miljons eiro, un tikpat būs Ogres pašvaldības finansējums.

Projektu kopējās izmaksas plānotas vairāk nekā 7,2 miljonus eiro apmērā.

Pašvaldība plāno iesniegt visu trīs energoefektivitātes veicināšanas projektu pieteikumus Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.-2027. gadam pasākuma "Pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšana" projektu atlases konkursā.

Pasākuma mērķis ir veicināt pašvaldību ēku energoefektivitāti un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Projektu iesniegumi Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā jāiesniedz līdz 2026. gada 15. oktobrim.

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