"Progresīvie" trešdien pēc paziņojuma, ka vairs neatbalsta Evikas Siliņas ("Jaunā Vienotība") vadīto valdību, nav atsaukuši savus ministrus, jo citādi, pēc Šuvajeva domām, Saeimā nebūtu balsojuma par neuzticības izteikšanu premjerei.
"Tagad ir svarīgi pārliecināties, vai Saeimā ir vairākums Evikas Siliņas valdībai, un "Progresīvo" deviņu balsu Siliņai šobrīd nav," sarunā teica Šuvajevs. Viņš esot pārliecināts, ja šodien būs balsojums, valdība kritīs.
"Progresīvie" apzinās, ka var nonākt opozīcijā, bet svarīgākais, lai Latvijā būtu rīcībspējīga valdība. "Ja tas nozīmē to, ka "Progresīvajiem" ir jābūt opozīcijā un pārējās partijas nevēlas ar mums sadarboties, tāda būs situācija. Bet vismaz būs rīcībspējīga valdība, kurai ir skaidri uzdevumi, par kuriem ir vienošanās, un plašs atbalsts Saeimā, jo nevar būt situācija, kāda bija pēdējos septiņus mēnešus, – ka ir viena koalīcija valdībā un cita – Saeimā," uzsvēra Šuvajevs.
Jau esam informējuši, ka "Progresīvie" aicina Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sākt konsultācijas par jaunas valdības izveidi, trešdien pēc tikšanās ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) teica "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs.
Viņš pauda, ka saruna ar Ministru prezidenti nav devusi apmierinošas atbildes un valdība faktiski zaudējusi rīcībspēju. Viņš uzskata, ka šādā situācijā pastāv divas iespējas - Ministru prezidentes demisija vai balsojums Saeimā par valdības turpmāko uzticību.
NA gatava veidot valdību
Tikmēr Nacionālā apvienība (NA) šodien uz sarunu par jaunas valdības veidošanu aicinājusi līdzšinējās koalīcijas dalībnieci Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un opozīcijā esošo "Apvienoto sarakstu" (AS), aģentūrai LETA atzina NA valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Deputāte norādīja, ka tikšanās varētu notikt ceturtdienas pēcpusdienā. Tas esot atkarīgs no tā, kā veiksies ar rītdienas Saeimas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, pauda Indriksone.
Indriksone pauda, ka NA joprojām ir gatava uzņemties jaunās valdības veidošanu.
Savukārt "Jaunās Vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics sarunā ar TV3 pauda pārliecību, ka šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo "esošā premjere joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālas sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi."