Kā šodien raksta saimniece Sabīne Vaska - "Ziņa aizgāja pasaulē, un sākās kaut kas neaprakstāms. Cilvēki, kurus pazīstam. Cilvēki, kurus nepazīstam. Šķīvji rokās, mašīnās, somās… Un katrs nāca ar vienu domu - palīdzēt. Nepilnu 5 stundu laikā mēs no “mums nav nekā” nonācām līdz “mums ir viss, kas vajadzīgs”."
Mājražotāji piebilst, ka saņēmuši vēl vairāk. "Jūs atvedāt ne tikai šķīvjus. Jūs atvedāt spēku, ticību un sajūtu, ka mēs neesam vieni! Šis nebija stāsts par vēju. Šis bija stāsts par cilvēkiem...No visas sirds… PALDIES! Katram, kurš atveda! Katram, kurš dalījās! Katram, kurš vienkārši nebija vienaldzīgs!
Labus vārdus pauž arī produkcijas cienītāji un paši ogrēnieši.
Diana Kenina raksta: "Jūsu siers tirdziņos man ir neatņemams pirkums! Bija prieks palīdzēt — lai noder!"
Kāda mamma Loreta pie ieraksta sirsnīgi raksta, ka "Bērns, kas neēd nekādu citu sieru vispār un principā nekur un nekad, ēd tikai Jūsu gardos sierus, manuprāt, tas pasaka daudz ko! Prieks, ka viss kārtībā un, lai top daudz un gardumi sieru, kas tik ļoti garšo mums, pircējiem!"
Ogrēnietis Artūrs arī pateicas: "Paldies par jūsu ieguldīto darbu mūsu pilsētā un par garšīgu sieru. Lai jums vienmēr veiksme nāk līdzās."