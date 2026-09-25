Ziemai tuvojoties, nepieciešama palīdzība, lai no sala pasargātu 20 peļu junkuru koloniju Tīnūžu pagastā

Jau vēstījām, ka līdz šim par dzīvniekiem četrus gadus rūpējies kāds vietējais pensionārs, taču, kolonijai strauji augot, situācijas risināšanā iesaistījusies brīvprātīgā Grēta Bērziņa.
Tā kā vietējās patversmes un pagaidu mājas ir pārpildītas, daļai kaķu nāksies atgriezties ierastajā vidē – vietējā šķūnītī. Lai dzīvnieki spētu izturēt salu, šķūnīti plānots aprīkot ar izolētām termokastēm un mazām koka mājiņām, kas pildītas ar salmiem.
Kā iespējams palīdzēt?
Ziedojot termokastes: šobrīd sarūpētas tikai divas kastes, taču vienā var patverties 1–2 kaķi, tādēļ ar esošo daudzumu nepietiek.
Finansiāls atbalsts mājiņu iegādei: ir iespēja iegādāties piemērotas mājiņas par 20 eiro gabalā (katrā ietilpst 1–2 kaķi).
Ja vēlaties nodot termokastes, piedāvāt kaķīšiem mājas vai citu palīdzību, sazināties ar Grētu iespējams sociālajos tīklos.
"Pat neliela palīdzība nozīmē, ka kādam kaķītim ziemā būs siltāka un sausāka vieta, kur patverties," viņa raksta.
Paralēli Tīnūžu bezsaimnieka kaķu kolonijas pieaugušo dzīvnieku sagatavošanai ziemai, brīvprātīgie aktīvi meklē mīlošus un atbildīgus saimniekus pieciem nesen glābtajiem kaķēniem.