Piektdiena, 27.03.2026 19:37
Gustavs, Gusts, Tālrīts
Piektdiena, 27. marts, 2026 15:47

Ar pavasarīgu noskaņu Ogres novads ietērpies Lieldienu rotā

OgreNet
Ar pavasarīgu noskaņu Ogres novads ietērpies Lieldienu rotā
Foto: Diāna Kārkliņa
Šogad Lieldienu noskaņu Ogres novada pilsētās – Ogrē, Ķegumā, Ikšķilē un Lielvārdē – varēs sajust, baudot svētku rotājumus, kas pilsētvidē rada pavasarīgu un krāsainu atmosfēru. Katras pilsētas noformējumā saglabātas savas raksturīgās detaļas un simboli, kas atspoguļo vietējo identitāti un svētku gaidīšanas prieku. Svētku noskaņa šajā laikā jūtama arī pagastos, kur Lieldienu rotājumi un pavasarīgi akcenti papildina kopējo svētku gaisotni visā novadā, informē Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvaldē.

Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde ir sagatavojusi kartes ar īpaši izveidotiem pastaigu maršrutiem, kuros atzīmētas vietas Lieldienu rotājumu apskatei visās četrās Ogres novada pilsētās. Savukārt interaktīvajā kartē iespējams aplūkot svētku noformējumu visā novadā un izplānot izbraucienus, atklājot skaistākos Lieldienu rotājumus. Lieldienu noformējums apskatāms līdz 20. aprīlim.

Jau no 3. aprīļa visā Ogres novadā norisināsies dažādi Lieldienu pasākumi visai ģimenei – rotaļas, olu kaujas, tirdziņi, koncerti, radošās darbnīcas, sportiskas aktivitātes un daudz kas cits. 

Ogrē

Ogrē arī šogad pilsētvidē saglabāta Lieldienu dekorāciju koncepcija, kas iedvesmota no gleznotāja Vilhelma Purvīša pavasara ainavu noskaņas. Pilsētvidē apskatāmas pasteļtoņos krāsotas Lieldienu olas un zaķu figūras.

Dekorācijas izvietotas vairākās vietās – Mālkalnes un Ausekļa prospekta krustojumā, Kalna prospekta rotācijas aplī, kā arī Bērzu alejā pie arkveida gājēju tilta, Krasta promenādē, pie Ogres novada Kultūras centra un citviet pilsētā. Skaistas un pavasarīgas Lieldienu fotogrāfijas varēs uzņemt pilsētas skvērā, kur apmeklētājus sveic viens no Lieldienu zaķiem un kokos iekarinātās mazāka izmēra, krāsainās Lieldienu olas. Gaidot Lieldienas, pilsētas centrā tiks uzstādītas arī šūpoles.

Ogrē pieejams 5 km garš pastaigu maršruts.

Lielvārdē

Lielvārdē Lieldienu rotājumos izmantoti akcenti, kas atspoguļo pilsētas identitāti. Īpaši izceļas pilsētas centrā izvietotais baltais zaķis, kura krāsa aizgūta no Lielvārdes jostas rakstu elementiem. Apmeklētāji var doties pastaigās pa Lielvārdes pilsētas centru, Rembates parku, kā arī Lāčplēša, Avotu un Spīdolas masīva rajoniem, kur izvietoti ne tikai zaķi, bet arī citi rotājumi – krāsaini putnu silueti un mākslinieciski apgleznotas olas. Uz olām attēlotas Lielvārdes vērtības – eposs “Lāčplēsis”, Edgara Kauliņa ābeļdārzs, Daugavas ainavas un Lielvārdes josta.

Lielvārdē pieejams 8 km pastaigu maršruts.

Ikšķilē

Ikšķiles mākslinieciski apgleznotajās olās atspoguļotas Ikšķiles vērtības – Daugavas ainavas, Svētā Meinarda sala un Ikšķiles jostas raksti. Viens no Lieldienu rotājumiem ir zaļas krāsas zaķis – dabas simbols, kas atgādina par skaistajām Daugavas ainavām, Zilo kalnu apkārtnes dabu un pavasara atmodu. Rotājumi izvietoti pie pagasta pārvaldes ēkas Peldu ielā, Centra laukumā un pludmalē.

Lai apskatītu rotājumus, aicina doties aptuveni 5 km garā pastaigā pa Ikšķili.

Ķegumā

Svētku noformējumā varēs atklāt Ķeguma vērtības – Lieldienu olas, uz kurām atainoti tādi elementi kā saule, Daugava, daba. Ķeguma parkā uzstādīts dzeltenas krāsas Lieldienu zaķis, kas rotaļājas krāsu saspēlē ar pilsētas simbolu – “Ķeguma sauli”. Dzeltenā krāsa bieži tiek saistīta ar gaismu, enerģiju un dzīvību.

Svētku rotājumi izvietoti pilsētas parkā, pie bibliotēkas, baznīcas un pludmalē. Lieldienu laikā parkā būs iespēja izšūpoties arī šūpolēs.

Lieldienu rotājumu apskatei Ķegumā pieejams 2,5 km garš pastaigu maršruts.

