8. janvārī Ikšķiles tautas namā valdīja īpaša gaisotne – norisinājās viena no šova “Koru kari” gaidītākajām atlasēm, kur savu komandu veidoja mūziķis Jānis Aišpurs. Uz atlasi bija ieradušies 116 dziedātgribētāji no Ikšķiles un apkārtnes, lai cīnītos par iespēju kļūt par daļu no jaunā Ikšķiles kora, kas startēs populārajā TV3 šovā.

Jānis Aišpurs, kurš pazīstams kā grupas “The Sound Poets” solists sociālajā tīklā "Instagram" pēc atlases paziņoja: “Milzīgs paldies visiem, kas atnāca šodien uz atlasi. Darbiņš pamatīgs paveikts – noklausījāmies 116 pretendentus! Paldies katram no jums, kurš atrada laiku, sagatavoja dziesmas. Jūs esat brīnišķīgi, un ir sajūta, ka varēsim izveidot ļoti labu, uzvarētāju līmeņa kori,” pēc atlases atzina Aišpurs.

Nākamais solis – izvēlēties 16 labākos dziedātājus, kas pārstāvēs Ikšķili šovā un cīnīsies par uzvaru kopā ar savu komandas vadītāju.

Kā vēstījām iepriekš, atlases maratons sākās 6. janvārī, Rīgā, kur kori komplektēja dziedātāja Māra Upmane-Holšteine. Ceturtdien stafeti pārņēma Ikšķile, bet piektdien, 9. janvārī, atlase notika Preiļu Kultūras namā kopā ar Daini Skuteli.

Sestdien, 10. janvārī, dalībnieki pulcēsies Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs”, kur savu kori veidos Diona Liepiņa, taču svētdien, 11. janvārī, Limbažos dziedātājus gaidīs Ingus Ulmanis.

