Ringolds Balodis: "Pirmajā brīdī gribas iesaukties: nu ko jūs gribat, viņa taču ir progresīvā. Šim politiskajam spēkam tradicionālā morāle, etiķete un institucionālais rāmis jau sen ir atzīti par novecojušiem konstruktiem. Vērtības? Subjektīvas. Noteikumi? Interpretējami. Saeimas ētikas kodekss? Drīzāk ieteikumu krājums. Kultūrmarksisma adepti, ja ir iespēja, labprāt publiski apšauba morāli, reliģiju un nacionālo kultūru – kāpēc gan ne arī apģērba normas parlamentā.
Otrā doma, ko politiķis pieļauj, ir, ka "varbūt Levrence ar šo vizuālo performanci mēģina lauzt stereotipus par juristiem?" Tomēr viņš paskaidro, ka lai gan deputāte ieņem visai augstu amatu Juridiskajā komisijā, viņa nav juriste. Komisijas sekretāra amatu iepriekš ieņēma 2025. gada 29. decembrī mirušais Edgars Zelderis, kurš, lai arī aizgāja kā neatkarīgais deputāts, šajā amatā nokļuva, pateicoties piederībai PRO. "Levrence, lai arī sociālos tīklos mēdz būt visai rupja, tomēr nav nejauša politikā. Viņa ir politoloģe, bakalaura grādu ieguvusi Izraēlā, kas pats par sevi nav ne slikti, ne labi – vienkārši fakts."
R.Balodis raksta, ka palicis savās pārdomās pie trešās domas - "Lavrences priekšnesums ir apzināts parlamentārais teatrālisms. Tas gan formāli ir aizliegts ar Saeimas kārtības rulli
[19. Deputāts atturas no pašmērķīgas izrādīšanās Saeimas tribīnē], taču realitātē šis punkts dzīvo vairāk kā labs nodoms, nevis praksē piemērojama norma. Ik pa brīdim šis aizliegtais žanrs Saeimā nesodāmi “izšauj” – ar kostīmu, žestu vai vizuālu vēstījumu – un, jāatzīst, sajūsmina parlamentārā teātra cienītājus. Parlamentārā darbība bieži līdzinās teātrim, kur politiķi spēlē lomas, lai ietekmētu sabiedrību, medijus un, protams, vēlētājus. “Teatrāls” – uzspēlēts, pārspīlēts un skatuve ir, gaisma ir, publika ir. "
Viņš izsaka varbūtību, ka "ja reiz politika sen vairs nav tikai likumprojekti, bet arī performance, tad Lavrences uznāciens ir vienkārši labi nostrādāts numurs repertuārā. Un jo tuvāk vēlēšanām, jo spilgtāks kostīms un ideoloģijai ar šo visu ir visai nosacīta saikne. Bieži vien nekāda."
Sociālo tīklu komentāji nesnauž:
Arnis Blodons: "Nu, ja vienīgā iespēja ir sataisīties šādi, lai pamanītu un runātu, tad TV šovs būtu atbilstošāka vieta un auditorija. Kaut gan Saeimas arēna plus mīnus jau tas pats cirks (diemžēl) vien ir."
Daina Elsnīte velk paralēles: "Sliktākais ir tas, ka daži sabiedrības locekļi pārņem šo praksi. Viena no Muzikālās bankas vadītājām to uzskatāmi parādīja…"
Aija Berzina raksta, ka, ja "veikala kādam pārdevējam nav uzvilkta forma, to sūta mājās, bet šie var atļauties staigāt kā grib. Tā ir valsts iestāde, visam jābūt atrunātam!"
Sašutumu pauž kāda Regina Scibor: "Каs par salmu kulšanu … Pat vienkaršas darbavietas Ir “apğerba etikets “, kurš Ir ierakstits ka prasiba darba liguma … Tāda sajūta, ka deputātiem darba līgumā ir tikai viens pants - datums, kad ierasties pec alga’s !!!ēc algas."
"Tā ir partija,kurā eksistē, lai visu lauztu. Izskatu tai skaitā. Ir tāda haosa teorija, pēc kuras manuprāt Eiropā viss virzās - vispirms visu lauztu un izveidot haosu. Tad to haosu kāds vada. Tā var pārvaldīt ar sabiedrību. Pie mums šādas tendences ir diezgan spēcīgas. Pie mums patiešām ir haoss," pārdomās dalās Inita Sabanska.
Šī uzstāšanās esot vērsta uz konkrētu auditoriju, norāda Lauris Lauskis: "18-30.g.v., kuriem čipši un kola no bērnu ratiņiem menu un attiecīga domāšanas spējas. Ar šo leoparda tērpu un tetovējumiem skaidri norāda savu piederību proletariātam un signāls ir nepārpotams. Es esmu dumpìga persona, kura uzspļauj vecajiem tikumiem un droši, ka piesaistīs jauniešu uzmanību.Tuvāk, vēlēšanām gaidiet vēl."
Asia Asia atklāj, ka viņas skapī ir "daudz izaicinošu tērpu, kurus es nevilku uz darba vietām, kur tas nav pieejami. Daudzus gadus atpakaļ piestrādāju par tulku vienă tiesas sēdē, ja es būtu atnākusi tādā paskatā, mani izdzītu ārā. Tad kāpēc Saimas tribīnēs to drīkst darīt?"
Viņai ir arī praktisks ieteikums: "Man skapis ir puse uz pusi sadalīts, viena ir tā puse, ko es varu vilkt tad, kad es, piemēram, braucu uz tirdzniecības centru iepirkties un atpūsties kino teātrī un otra puse ir tā, ko velku tad, kad nepieciešams izskatīties oficiāli."
Dzineta Petersone iesaka: "Šito aktrisi Žagaram jāņem savā trupā!"
Ringolds Balodis arī skaidro, ka "arī frakcijas ’’Latvijas Pirmajā Vietā’’ karmīnsarkanie hūdiji ar uzrakstiem ’’Atlaist Saeimu!’’ ar kuriem Saeimas sēdē deputāti sēdēja, protestējot pret valdības politiku, iederas šai žanrā. Protams. Tikai mērķis cits, nevis izrādīšanās, bet protests pret valdības/koalīcijas politiku! Taču, lai kā to sauktu — protests, performatīva politika vai pilsoniska drosme — rezultāts ir viens un tas pats: spilgti skati, kas domāti uzmanības piesaistei. Un politiķim – vienalga, vai tas ir prezidents vai deputāts – ir arī jāprot sevi pasniegt: runāt, uzstāties, komunicēt. Precīzi kā aktierim. "