Dziedātājs Lauris Reiniks savā sociālo tīklu platformas "Threads” profilā neslēpa sarūgtinājumu. Viņš uzsvēra, ka lietuviešu valodā vārda izruna ir kritiski svarīga un koris nav ņēmis vērā viņa iepriekšējos aizrādījumus.
"Ja kādreiz kāds grib dziedāt "Es skrienu" lietuviski, lūdzu, dziediet lietuviski un nedaudz iespringstiet uz izrunu. "Aš bėgu" neizrunā kā bēgu latviski, ar plato e. Tāda vārda vispār nav lietuviešu valodā. Bėgu ir ar ļoti šauru un mīkstu e. Tā cerēju, ka vismaz šo kļūdu koris izlabos,” kritisks bija Reiniks, piebilstot, ka bija devis detalizētus norādījumus korim jau nedēļas sākumā.
Komentāru sadaļā pie Reinika ieraksta izvērtās viedokļu sadursme. Daļa skatītāju piebalsoja L.Reinikam, norādot, ka nepareizā izruna sabojājusi izcilu dziesmu. Cits pat pajokoja, ka "lietuviešiem būtu jāiesniedz nota par šādu izpildījumu". "Tas jau ir trakāk nekā piesavināties auksto zupu," piebilda jokotājs.
Tomēr ne visi bija tik bargi. Kāds norādīja, ka būtu jāpriecājas par to, ka dziesma vispār tiek dziedāta, un pārmeta Reinikam "patskaņu mērīšanu kā tādam nūģim”.
Vēl kāds diskusijas dalībnieks vērsa uzmanību uz to, ka arī Lietuvā ir dažādi dialekti un izloksnes, līdzīgi kā Latvijā, kur vārdi dažādos novados skan atšķirīgi.
Lai vai kā tur būtu, viens fakts paliek nemainīgs – Ikšķiles Saules koris ar Jāni Aišpuru priekšgalā ir izcīnijis vietu pusfinālā.