Otrā video, ko "Facebook" grupā "Ogre City 2.0" ievietojusi Viktorija, redzams, kā abas stirnas jau peld pa Daugavu – meža virzienā.
Jāatzīst, ka ogrēniešiem ir paveicies, jo pilsētvidē manītas stirnas, nevis lācis. Kā ziņojām iepriekš, pēdējās dienās pašvaldības un dienesti ir saņēmuši vairākas ziņas par lāča klātbūtni apdzīvotu vietu tuvumā. Nesen lācis skraidīja pa Jēkabpils ielām, bet jaunākie ziņojumi liecina par šī dzīvnieku parādīšanos arī Kokneses apkārtnē un Staburaga pusē.
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka savvaļas dzīvnieku parādīšanās pilsētvidē pati par sevi nav uzskatāma par tiešu apdraudējumu. Tomēr, sastopoties ar lieliem meža zvēriem, piemēram, lāci, iedzīvotāji tiek aicināti saglabāt mieru, netuvoties tiem un neprovocēt dzīvniekus ar dzenāšanu vai filmēšanu.