Aizvadītajās dienās pašvaldības un valsts dienesti saņēmuši vairākas ziņas par lāci Kokneses apkārtnē, aģentūra LETA uzzināja Aizkraukles novada pašvaldībā. Ņemot vērā situāciju, pašvaldība aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem un saglabāt mieru, netuvoties dzīvniekam, nedzenāt to un neprovocēt – tas apdraud gan cilvēkus, gan pašu lāci. "Ja redzat lāci, nekavējoties meklējiet drošu vietu un zvaniet policijai," mudina pašvaldība. Savukārt jaunākās ziņas no iedzīvotājiem liecina, ka dzīvnieks pēdējā laikā manīts arī Staburaga pusē. Valsts un pašvaldības policija ir informēta par dzīvnieka klātbūtni.
Jau ziņojām, ka svētdien Jēkabpilī ieklīda un labu laiku skraidīja apkārt lācis, tostarp nonākot tiešā dzīvojamo māju tuvumā. Pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevās iedabūt atpakaļ mežā.
Kā aģentūru LETA informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) komunikācijas pārstāve Ilze Reinika, DAP vērtējumā šādu sugu klātbūtne dabā un pilsētvidē pati par sevi neesot uzskatāma par tiešu apdraudējumu cilvēku drošībai. Situācijas, kurās konstatējams tiešs un tūlītējs apdraudējums cilvēka veselībai un dzīvībai, tiek vērtētas atsevišķi un paredz iespēju DAP nekavējoties rīkoties un problemātiskos dzīvniekus likvidēt. Par šādiem gadījumiem gan vēl būtu jāziņo DAP, kas tad attiecīgi pieņemtu lēmumu.
DAP Dabas aizsardzības departamenta direktore Gita Strode uzskata, ka Latvijā šobrīd lielāko apdraudējumu neradot lāči, bet gan cilvēku rīcība, sastopoties ar tiem. "To spilgti ilustrē situācija Jēkabpilī, kur dienas gaišajā laikā pilsētvidē ieklīda lācis. Cilvēki primāri nevis informēja pašvaldību, bet dzenāja lāci ar automašīnām, skrēja pat pakaļ un filmēja, tādējādi radot lācim paaugstinātu stresu un bīstamas situācijas, jo stresa apstākļos lācis var uzbrukt," neapmierināta ir Strode.
Kā rīkoties, sastopoties ar lāci?
Viņa iesaka, ka, sastopoties ar lāci, iedzīvotājiem vajagot saglabāt mieru, pašiem palikt drošībā un netuvoties, ziņot atbildīgajām iestādēm un neradīt dzīvniekam papildu stresu. Mazāks stress palielinot iespēju, ka savvaļas dzīvnieks tuvākajā laikā pats pametīs apdzīvoto vietu. Lācis pilsētā visbiežāk nonāk, klejojot vai meklējot barību, nevis agresijas vadīts.
Strode spriež, ka, pieaugot lāču skaitam, situācijas, kad kāds dzīvnieks nejauši iekļūst pilsētās, var kļūt biežākas, tādēļ iedzīvotājiem jārūpējas, lai savvaļas zvēriem nebūtu brīvi pieejami pārtikas atkritumi vai mājdzīvnieku barība.