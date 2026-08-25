VIDEO: Gads nežēlo "Rasu Dārzniecību" – pēc iepriekšējām likstām jaunus postījumus nesusi vētra

Neraugoties uz piedzīvoto, dārzniecības pārstāvji uz situāciju cenšas raudzīties arī ar nelielu humora devu, pie publicētā video norādot: “Nedaudz caur melno humoru, bet neko darīt.”
Jāpiebilst, ka šogad aprīlī saimniecību jau skāra ugunsnelaime. 2. aprīlī saimnieks Kristaps Kunderts rakstīja:
"Šonakt siltumnīcā notika ugunsgrēks. Pagājušajā gadā jau piedzīvojām mistisku uguns nelaimi, tāpēc šis viss šobrīd emocionāli ir ļoti smagi.
Pašlaik vēl apzinam situāciju, bet ir skaidrs – daļa augu neizdzīvos. Tāpēc sortiments mainīsies un iepriekšpasūtījumus šobrīd nepieņemu.
Arī veselības dēļ šobrīd neesmu labākajā stāvoklī, tāpēc, lūdzu, sapratni, ja uz ziņām neatbildu uzreiz. Strādāšu tālāk ar to, kas ir saglabājies."
"Ogres Vēstis Visiem" interviju ar dārzniecības saimnieku šī gada sākumā lasiet šeit.