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Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 12:19

Atbildīgie dienesti pārtrauc meklēt Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzas

Leta/OgreNet
Atbildīgie dienesti pārtrauc meklēt Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzas
Foto: srž. Ēriks Kukutis/NBS
Otrdiena, 9. jūnijs, 2026 12:19

Atbildīgie dienesti pārtrauc meklēt Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzas

Leta/OgreNet

Atbildīgie dienesti pārtraukuši meklēt pirmdien Rēzeknes novadā notriektā drona atlūzas. Vienlaikus Nacionālie bruņotie spēki (NBS) pastāstīja, ka drona notriekšana notikusi salīdzinoši lielā augstumā, kas varētu liecināt par drona fragmentu izkaisīšanos plašā apvidū.

NBS rīcībā patlaban nav informācijas par drona izcelsmes valsti un tā tipu.

Meklēšanas pasākumos nav iesaistīta arī Valsts policija, kura par notikušo sākusi kriminālprocesu. Plānots, ka kriminālprocess tiks nodots Valsts drošības dienestam, aģentūru LETA informēja policijā.

Jau ziņojām, ka pirmdienas rītā Rēzeknes novada Bērzgales pagastā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji no Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu.

Pirmdienas rītā NBS no sensoriem saņēmis informāciju par iespējamu drona virzību uz Latviju, tāpēc plkst. 9.20 izsludināts dzeltenais brīdinājums par iespējamu gaisa apdraudējumu Ludzas, Balvu un Alūksnes novados. NBS novēroja, ka drons turpinājis virzīties Latvijas teritorijā, tāpēc plkst. 9.20 aktivizēti NATO iznīcinātāji.

Plkst. 9.40 aktivizēts oranžais brīdinājums Ludzas un Rēzeknes novadā, un sensori liecināja, ka Krievijas elektromagnētiskās karadarbības rezultātā Latvijā ielidojis bezpilota lidaparāts. Plkst. 10.05 pēc vizuāla apstiprinājuma NATO lidaparāti dronu iznīcināja.

Drona notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni.

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