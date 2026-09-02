Glābšanas darbi nenotiek tik vienkārši kā Eiropā; Latvija piedāvā palīdzību Nepālai

Lasiet arī: Vija Beinerte: Kas izraisīja plūdus Nepālā - dabas spēki vai cilvēku bezatbildība?
Kulbergs arī uzsvēra, ka valsts darīs visu, lai palīdzētu un atbalstītu arī šo ceļotāju tuviniekus Latvijā. Patlaban Nepālā ir ieradies Ārlietu ministrijas (ĀM) Konsulārā departamenta pārstāvis, kas uz vietas Latvijas pusei palīdzēs nodrošināt saikni ar Nepālas varasiestādēm. Tāpat šis pārstāvis palīdzēs gadījumā, ja tiks atrasts kāds no Latvijas valstspiederīgā ķermeņiem un būs vajadzība tā nogādāšanai Latvijā. Par tālāko rīcību šādā gadījumā tiks informēti arī tuvinieki.
Pēc Kulberga teiktā, esot zināms, ka vairāki ārvalstu tūristi traģēdijas laikā esot nokļuvuši arī Ķīnas pusē, tomēr Latvija vēl neesot saņēmusi atbildi par to.
Savukārt Rinkēvičs atzina, ka situācija Nepālā ir ļoti smaga, un glābšanas darbi tur nenotiek tik vienkārši, kā varbūt Eiropā vai Latvijā. Tomēr Latvijas atbildīgās iestādes strādā, lai Latvijā palikušajiem tuviniekiem sniegtu maksimālu morālo un informatīvo atbalstu.
Šonedēļ Valsts policija ziņoja, ka tā saņēmusi informāciju par situācijām, kad krāpnieki mēģinājuši no Nepālā bezvēsts pazudušo latviešu tuviniekiem izkrāpt naudas līdzekļus.
Prezidents izteica cerību, ka šie krāpnieki tiks aizturēti un tiem tiks piemēroti smagākie Krimināllikumā iespējamie sodi - gan lai dotu signālu, ka šāda rīcība nav tolerējama, gan arī tādēļ, lai atturētu citus.
Kulbergs atzina, ka krāpnieki izmanto jebkuras nelaimes, lai iedzīvotos, un iedzīvotājiem jebkuros gadījumos ir jābūt uzmanīgiem, lai neiekristu šo ļaundaru lamatās.
ĀM aģentūrai LETA pastāstīja, ka Konsulārā departamenta pārstāvis Nepālā darbu jau ir sācis. Savukārt goda konsuls turpina aktīvu komunikāciju ar vietējām iestādēm.
Patlaban DNS paraugus ir nodevuši 31 tuvākais asinsradinieks.
ĀM turpina palīdzēt un koordinēt praktiskos jautājumus, kas var rasties Nepālā bezvēsts pazudušo tuviniekiem, ar mērķi sniegt informāciju, kur un kādu palīdzību viņi var saņemt.
Ministrijas Konsulārā departamenta direktore Edīte Medne vietnē "X" publicētā video atklāj, ka pēdējā komunikācija ar lielākās Latvijas grupas gidu traģēdijas dienā bijusi plkst. 8.38. Viņš ir runājis ar savu brāli Katmandu pa telefonu, un tas noticis robežpunktā, bet Ķīnas pusē.
Savukārt Eiropas Savienības dienesti ziņojot, ka viņiem pieejamā informācija liecina, ka pēdējā saziņa notikusi plkst. 8.41. "Jebkurā gadījumā, mēs runājam par diezgan īsu laika posmu, kad šī saziņa ir pazudusi," sacīja Medne.
Jau vēstīts, ka 26. augustā ledāja sabrukums izraisīja ledus atlūzu plūsmu, kā rezultātā no glaciālā ezera sākās ūdens un dubļu plūdi, Nepālā un Ķīnā izraisot plašus postījumus. Līdz 31. augusta rītam bija apzināts, ka dabas katastrofā gājuši bojā vismaz 900 cilvēki, bet bez vēsts pazuduši ap 4200.
Tuvu negadījuma epicentram atradās arī liela Latvijas tūristu grupa, kuru bija organizējuši jogas interesenti no "Yantra", bet mazāks Latvijas tūristu skaits dabas katastrofas zonā atradās vietējās firmas "Mighty Himalayan Trek" grupā. Ārlietu ministrijai zināms, ka trīs Latvijas iedzīvotāji, kuri tobrīd atradās reģionā, nav cietuši plūdu izraisītajā dubļu nogruvumā Nepālā, bet 33 patlaban tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.