Aizsardzības ministrija vēsta, ka Nacionālie bruņotie spēki (NBS) kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts ir iespējama, vēsta ministrija.
Jau ziņots, ka otrdien vairākos Latvijas novados Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu.
Tikmēr NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
Latvijas Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centrs nodrošināja NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā iesaistīto Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāju F-16 vadību un kontrolēja un koordinēja Igaunijā notikušo bezpilota gaisa sistēmas neitralizēšanas operāciju.
Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas izvietoti Lietuvā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra un neitralizēja bezpilota lidaparātu uz dienvidiem no Peltsamā pilsētas. Pirms iesaistes mērķis tika vizuāli identificēts, īpašu uzmanību pievēršot civiliedzīvotāju drošībai, skaidroja NBS.