Pie attiecīgā ieraksta ātri reaģējusi arī Valsts policija, komentējot šādi:
"Labdien! Konstatējām, ka sociālajos medijos tiek apzināti izplatīti fotoattēli, ka šodien, 19. maijā, Smiltenes novadā it kā nogāzies drons. Tas neatbilst patiesībai! Atgādinām, ka par mērķtiecīgas nepatiesas vai kaitnieciskas informācijas izplatīšanu, ar mērķi satraukt sabiedrību, var iestāties kriminālatbildība. Valsts policija vērtē izplatīto informāciju un tiek lemts par kriminālprocesa uzsākšanu atbilstoši Krimināllikuma 231. panta pirmajai daļai par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu jeb huligānismu.
Jau ziņots, ka Latvijas gaisa telpā otrdien novērots ielidojis drons. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) uzsver, ka Latvijas gaisa telpā, iespējams, ielidojis viens drons no Krievijas. Informācija tiek sniegta pieļāvuma formā, jo gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem vizuālu identifikāciju virs Latvijas nav izdevies veikt.
Paralēli dienas vidū tika ziņots, ka NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu. Kā informēja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs, drons notriekts virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos.
KVC vadītāja rīcībā patlaban neesot informācijas, ka Igaunijā notriektais drons būtu tas pats, kurš ielidoja Latvijā. Patlaban ir zināms, ka tika sekots vienam mērķim, taču plašāka informācija būšot pieejama vēlāk.