Otrdiena, 19. maijs, 2026 16:15

Smiltenē neviens drons nav nogāzies, policija lems par kriminālprocesa sākšanu

Smiltenē neviens drons nav nogāzies, policija lems par kriminālprocesa sākšanu
Fotokolāža no Facebook nepamatoti izplatītā ieraksta
Smiltenē neviens drons nav nogāzies, policija lems par kriminālprocesa sākšanu

Valsts policija lemj par kriminālprocesa sākšanu par sociālajos tīklos apzināti izplatītiem fotoattēliem ar it kā Smiltenes novadā nogāzušos dronu.  Valsts policijā aģentūrai LETA pavēstīja, ka informācija par drona nokrišanu neatbilst patiesībai. Likumsargi atgādina, ka par mērķtiecīgas nepatiesas vai kaitnieciskas informācijas izplatīšanu ar mērķi satraukt sabiedrību var iestāties kriminālatbildība. Valsts policija vērtē izplatīto informāciju un tiek lemts par kriminālprocesa uzsākšanu atbilstoši Krimināllikuma pantam par huligānismu.

Pie attiecīgā ieraksta ātri reaģējusi arī Valsts policija, komentējot šādi:

"Labdien! Konstatējām, ka sociālajos medijos tiek apzināti izplatīti fotoattēli, ka šodien, 19. maijā, Smiltenes novadā it kā nogāzies drons. Tas neatbilst patiesībai! Atgādinām, ka par mērķtiecīgas nepatiesas vai kaitnieciskas informācijas izplatīšanu, ar mērķi satraukt sabiedrību, var iestāties kriminālatbildība. Valsts policija vērtē izplatīto informāciju un tiek lemts par kriminālprocesa uzsākšanu atbilstoši Krimināllikuma 231. panta pirmajai daļai par rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu jeb huligānismu.

Aicinām iedzīvotājus kritiski izvērtēt internetā pieejamo informāciju un uzticēties tikai oficiālajiem informācijas avotiem – valsts iestāžu tīmekļvietnēm un oficiālajiem sociālo mediju kontiem."

Jau ziņots, ka Latvijas gaisa telpā otrdien novērots ielidojis drons. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) uzsver, ka Latvijas gaisa telpā, iespējams, ielidojis viens drons no Krievijas. Informācija tiek sniegta pieļāvuma formā, jo gaisā paceltajiem NATO iznīcinātājiem vizuālu identifikāciju virs Latvijas nav izdevies veikt.

Paralēli dienas vidū tika ziņots, ka NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu. Kā informēja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs, drons notriekts virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos.

KVC vadītāja rīcībā patlaban neesot informācijas, ka Igaunijā notriektais drons būtu tas pats, kurš ielidoja Latvijā. Patlaban ir zināms, ka tika sekots vienam mērķim, taču plašāka informācija būšot pieejama vēlāk.

