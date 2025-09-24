Forums Uzņēmīgajām – pirmo reizi Latvijā uzņēmējas kristietes pulcēsies iedvesmai un sadarbībai

“Šāds pasākums, kas domāts sievietēm, kristīgās ticības pārstāvēm, Latvijā notiks pirmo reizi! Tas būs unikāls arī ar to, ka būs iespēja katrai no mums iemācīties kaut ko jaunu, iedvesmoties no uzrunām un pieredzes stāstiem un gūt iedrošinājumu tam, uz ko Dievs aicina. Varbūt kādai tas šobrīd nav īstais laiks, lai kaut ko uzsāktu, jo ir citas prioritātes, taču šī būs diena, kurā var būt tiks sēta kāda sēkla vai ideja, kurai būs uzdīgt tikai pēc ilgāka laika,” stāsta viena no foruma organizatorēm Līga Piļkēviča, biznesa pasniedzēja Starptautiskajā Ekziperī skolā ar ilggadēju pieredzi vadībā.
Viņa norāda, ka daudzām sievietēm sapni par uzņēmējdarbību ir jāapvieno ar ģimenes ikdienas pienākumiem vai citiem darbiem. “Sievietes šajā dienā kopā sanākot varēs ieraudzīt, cik katra no viņām ir īpaša un talantīga, un katras ceļš var būt citādāks. Kādai varbūt ir vienkārši jāierauga to, ko Dievs viņai nākotnē ir paredzējis,” tā L. Piļkēviča.
Organizatores šajā forumā būs parūpējušās, lai sievietes šo kopā pavadīto laiku var izmantot lai iepazīstinātu ar sevi un savu uzņēmējdarbības pieredzi vai lai spertu pirmos soļus sava sapņa īstenošanā, atrastu jaunus sadarbības partnerus un nodibinātu vērtīgus kontaktus.
“Mēs forumā priecāsimies satikt sievietes, kuras jau kaut ko dara un piedāvā pakalpojumus dažādās nozarēs, gan tādas, kas vēl sevi neuzdrošinās nosaukt par uzņēmējām. Zinu, ka starp mums ir daudzas, kas vēl tikai sapņo par to, ka būtu kaut kas savs. Mēs tīklosimies, sadraudzēsimies un klausīsimies iedvesmas stāstus no divām pieredzējušām uzņēmējām, kas atklās, kā Dievs viņas ir vadījis līdz šim. Būs arī paneļdiskusija, un praktiska nodarbība par lifta runu ar iespēju pašām to izveidot. Foruma dienas programma radīta, lai ikviena sieviete aiziet mājās iedvesmota, ar dāvanām un ticību, ka var un vajag turpināt iesākto,” tā E.Sproģe.
Pirmajā “Forums uzņēmīgajām” ar savu pieredzi dalīsies divas uzņēmējas - garšvielu veikala “Manas garšas” izveidotāja Baiba Grīnberga un deju studijas “Dance Beat” vadītāja Dace Zvirgzdiņa.
Forumam dalībnieces var pieteikties šeit . “Agrā putniņa” reģistrācijas biļetes cena līdz 1. oktobrim ir 30 EUR.
